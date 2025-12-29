"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания

Громкий квартирный скандал обернулся для певицы последствиями, которые могут стоить ей гораздо больше, чем просто элитные квадратные метры.



Кажется, народная любовь к Ларисе Долиной стремительно сменяется народным гневом, который уже докатился до парламента. В Государственной Думе заговорили о возможности лишить певицу почетного звания народной артистки России. Инициатором обсуждения стал депутат Михаил Делягин, который обнародовал результаты показательного опроса.

Парламентарий провел голосование в своем Telegram-канале, и цифры оказались разгромными для звезды. Из 3,3 тысячи участников опроса подавляющее большинство — 86% — поддержали идею отобрать у Долиной высокое звание. Против такой жесткой меры высказались лишь 14% респондентов.

Комментируя эти результаты, Делягин подчеркнул, что такая реакция общества спровоцирована поведением самой артистки во время скандала с недвижимостью.

"Вероятно, такое отношение вызвано беспрецедентной манерой поведения, которую демонстрировала Долина или ее адвокаты. Она действительно вряд ли совместима с прилагательным "народный", — заявил депутат.

По мнению парламентария, реабилитироваться в глазах общества может лишь тот, кто относится к людям с уважением, а не тот, кто клеймит несогласных как "проплаченных ботов".

Напомним, репутационный кризис певицы обострился на фоне проигранной судебной тяжбы за квартиру в Москве. Несмотря на решение Верховного суда РФ, признавшего законной владелицей покупательницу Полину Лурье, артистка долгое время отказывалась освобождать жилплощадь, что вызвало волну критики.