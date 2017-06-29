Газманов и Арзамасова показали чувства Топ-модель опозорилась в Каннах Свадьба сестры Кейт Миддлтон Жутко растолстевшие знаменитости

Самое читаемое

Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
партнеры
Четверг 29 июня
Лента новостей
19:47
На Урале мужчина до смерти забил друга подлокотником
19:42
Последнюю возлюбленную Яковлева винят в его уходе
19:35
Хирурги смотрели футбольный матч во время операции (видео)
19:18
В будущем Земля станет похожа на Сатурн
19:08
Врач-нарколог Яков Маршак рассказал о циррозе Яковлева
19:07
Алла Довлатова восхитила фигурой после родов
19:04
Фестиваль "Нашествие" бьет рекорды популярности
18:45
Тяжелая болезнь сорвала планы Хворостовского
18:36
Раскрыт секрет идеальной улыбки
18:34
В России хотят на год продлить антисанкции
18:17
Шамана Порошенко высмеяли за вакханалию с Крымом
18:15
Садальский после смерти Яковлева гонит из "Иванушек" третьего солиста
18:03
Создан работающий без батареи телефон
17:58
"Роснефть" и АФК "Система" снова встретились в суде
17:32
Сергей Иванов посетил лагерь поисковиков в Рязанской области
17:30
Стало известно о СПИДе Олега Яковлева
17:17
На Москву обрушится невиданный дождь
17:15
На Украине развратная замминистра продала свидание за $423 тысячи
17:04
"Наталья" построит новый участок второго метрокольца
16:57
Депутаты укрепляют российско-израильскую дружбу
16:56
Создана идеальная резиновая женщина для секс-утех
16:52
Смерть Олега Яковлева предсказали карты
16:33
Бывшая жена Сихарулидзе нарасхват у мужчин
16:28
Дочь Ларисы Долиной смирилась со своей судьбой
16:27
Чего ждать от встречи Путина и Трампа
16:22
Газманов пообещал коньяк украинским экстремистам
16:09
Дадаева признали виновным в убийстве Немцова
15:58
Украинец изнасиловал американца на фестивале пива
15:52
Максакова впервые высказалась о заказчиках убийства Вороненкова
15:46
В Москве преступники на Infiniti открыли стрельбу
15:35
Меркель жестко унизила Эрдогана
15:30
После смерти Яковлева "Иванушек" назвали бездарными
15:28
В Москве частично перекроют Бульварное кольцо
15:27
Тренеры сборной России отбирали биатлонисток после секса
15:18
Новый LEXUS LX 570: Вседорожник представительского класса
15:13
В Киеве признали провал Порошенко
15:12
Найден заказчик "порнопамятника" выпускницы 1941-го под Москвой
15:06
Актера Ширвиндта обвинили в краже
14:52
Очевидцы сняли НЛО над Челябинском
14:48
Юлия Беретта об отношениях с Губиным
14:35
В Москве показали "Искушение цивилизацией"
14:32
Критики назвали лучшие фильмы ММКФ
14:30
Трамп готовит провокацию против России
14:25
Работающих пенсионеров оставили без прибавки
14:17
Ноги исхудавшей Максаковой превратились в спички
14:15
Врачи запретили Емельяненко драться
14:10
Почему Трамп избегает встречи с Путиным
13:51
Паблик MDK посмеялся над смертью Олега Яковлева
13:50
Яковлева похоронят с Паниным
13:47
Организаторы "Евровидения" резко отчитали Эрнста
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В МГЮА объяснили установку памятной доски Сталину
Жена отказалась хоронить Олега Яковлева
Умер экс-солист группы "Иванушки" Олег Яковлев
Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Стала известна причина смерти Олега Яковлева
Как жил "пьяный" мальчик
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июнь 29, 2017
просмотры: 123

Бывшая жена Сихарулидзе нарасхват у мужчин

567

Бывшая жена именитого фигуриста Антона Сихарулидзе Яна Лебедева появилась на гламурном ужине, организованном при поддержке журнала GQ. Эффектная дочь миллиардера Леонида Лебедева была нарасхват у мужчин – сначала с ней позировал один статный красавец, потом другой.

Помимо завидной невесты на вечеринке лакомились яствами и любовались фейерверками продюсер Димы Билана Яна Рудковская, звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт, светская львица Ксения Чилингарова, подружки-телеведущие Аврора и Татьяна Геворкян, шоумен Иван Чуйков и многие другие.

поделиться

комментарии

Алла Довлатова восхитила фигурой после родов

Телеведущая продемонстрировала прекрасную форму после рождения четвертого ребенка

567

Последняя фотосессия Олега Яковлева

Эксклюзивную съемку предоставила возлюбленная артиста

567

Как жил "Иванушка" Олег Яковлев

У артиста была яркая насыщенная жизнь

567

Что стало с завершившими карьеру красавицами-спортсменками

28 июня родилась гимнастка, модель и телеведущая Ляйсан Утяшева

567

Шикарная жизнь 22-летней дочки Абрамовича

Dni.Ru узнали, чем увлекается привлекательная наследница миллиардера

567

Дапкунайте и Шпица копались в земле в центре Москвы

Звезда надели перчатки и пошли работать на клумбу

567

Как менялась Яна Поплавская

Лучшие образы главной "Красной Шапочки" страны

567

Бондарчук оценила старания Хазановой

Звезды посетили премьеру фильма "Осколки" в рамках ММКФ

567

Крошечные знаменитости

Подборка отечественных звезд маленького роста

567

Что стало с Андреем Губиным

От прежнего задорного парня мало что осталось

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца

Журналисты связались с бывшим коллегой певца
Шоу-бизнес

Олег Яковлев: Я спел все – пора уходить

Последнее интервью бывшего участника группы "Иванушки"

Политика

Меркель жестко унизила Эрдогана
Трамп готовит провокацию против России
Тиллерсон устроил истерику в Белом доме
Киев "решился" на радикальные изменения в Крыму

Шоу-бизнес

Последнюю возлюбленную Яковлева винят в его уходе
Тяжелая болезнь сорвала планы Хворостовского
Садальский после смерти Яковлева гонит из "Иванушек" третьего солиста
Стало известно о СПИДе Олега Яковлева

Проишествия

Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом
Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели
Старушка кинула на удачу монеты в двигатель самолета
"Опекуна" Вороненкова жестоко убили

Lifestyle

Актера Ширвиндта обвинили в краже
Критики назвали лучшие фильмы ММКФ
Лучшие клипы Олега Яковлева
Что смотреть в кино в выходные
Шоу-бизнес

Пермякова из "Интернов" развелась с ВИЧ-положительным наркоманом

Актриса шокировала Кудрявцеву словами о муже-алкоголике
Шоу-бизнес

После развода Бондарчук дала шанс Виторгану

Актер дал откровенное интервью
Общество

На Москву обрушится невиданный дождь

Бурю сравнили со Всемирным потопом
Шоу-бизнес

Стало известно о СПИДе Олега Яковлева

Компетентный источник поделился сенсационной информацией

Гороскоп

Любовный гороскоп на июль
Раскрыт секрет счастливого брака Гуськова и Вележевой
Что происходит в жизни Елены Кориковой
Астрологический прогноз с 26 июня по 2 июля

Фоторепортажи

Алла Довлатова восхитила фигурой после родов
Бывшая жена Сихарулидзе нарасхват у мужчин
Последняя фотосессия Олега Яковлева
Как жил "Иванушка" Олег Яковлев

Спорт

Возняцки полностью обнажилась для журнала
Запад унизил Поветкина безосновательно
Кокорин и Дзюба подали тайный знак после провала сборной
Беременная Серена Уильямс снялась голой

Регионы

Маньяк с кислотой ужаснул Ставрополье
Бурятские подростки с ножницами изнасиловали пенсионерку
Полуторагодовалый малыш выжил при падении из окна
Путин ошарашил простую россиянку
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru