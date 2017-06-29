Бывшая жена Сихарулидзе нарасхват у мужчин

Бывшая жена именитого фигуриста Антона Сихарулидзе Яна Лебедева появилась на гламурном ужине, организованном при поддержке журнала GQ. Эффектная дочь миллиардера Леонида Лебедева была нарасхват у мужчин – сначала с ней позировал один статный красавец, потом другой.
Помимо завидной невесты на вечеринке лакомились яствами и любовались фейерверками продюсер Димы Билана Яна Рудковская, звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт, светская львица Ксения Чилингарова, подружки-телеведущие Аврора и Татьяна Геворкян, шоумен Иван Чуйков и многие другие.
Телеведущая продемонстрировала прекрасную форму после рождения четвертого ребенка
Эксклюзивную съемку предоставила возлюбленная артиста
У артиста была яркая насыщенная жизнь
28 июня родилась гимнастка, модель и телеведущая Ляйсан Утяшева
Dni.Ru узнали, чем увлекается привлекательная наследница миллиардера
Звезда надели перчатки и пошли работать на клумбу
Лучшие образы главной "Красной Шапочки" страны
Звезды посетили премьеру фильма "Осколки" в рамках ММКФ
Подборка отечественных звезд маленького роста
От прежнего задорного парня мало что осталось
Актриса шокировала Кудрявцеву словами о муже-алкоголике
Актер дал откровенное интервью
Бурю сравнили со Всемирным потопом
Компетентный источник поделился сенсационной информацией