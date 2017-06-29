Бывшая жена Сихарулидзе нарасхват у мужчин

Бывшая жена именитого фигуриста Антона Сихарулидзе Яна Лебедева появилась на гламурном ужине, организованном при поддержке журнала GQ. Эффектная дочь миллиардера Леонида Лебедева была нарасхват у мужчин – сначала с ней позировал один статный красавец, потом другой.

Помимо завидной невесты на вечеринке лакомились яствами и любовались фейерверками продюсер Димы Билана Яна Рудковская, звезда сериала "Мажор" Анна Цуканова-Котт, светская львица Ксения Чилингарова, подружки-телеведущие Аврора и Татьяна Геворкян, шоумен Иван Чуйков и многие другие.