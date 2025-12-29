В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки

Долину предупредили о риске инфаркта Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины

Понедельник 29 декабря

16:14Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье 15:53В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки 15:22Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова 14:52Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно? 14:46В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия" 14:24По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского 14:11В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов 13:11Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру 12:32Галкин* принял решение бросить Пугачеву на Новый год — деньги оказались важнее 11:31Рэпер Джиган откровенно рассказал о самых необычных путешествиях: Это было просто чудо 11:08"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году 10:39Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков 10:08Возрождение шедевра: что сделано при реставрации усадьбы Морозова в Подсосенском переулке 10:01Чай значительно снижает риск переломов у пожилых людей — новое исследование 09:54"Ход конем": во Дворце пионеров разыграли шахматные партии и новогодние сюрпризы 08:53Уехавшая из России Асмус запустила себя: Приходится втягивать живот 06:34Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе 03:22Декораторы раскрыли стоимость новогодней елки Собчак: Изысканная ручная работа 00:14Эта поза для сна символизирует скорый развод – психотерапевт назвала признак разлада в паре 16:49Врач напомнил россиянам об одном новогоднем запрете – это поможет сохранить здоровье 14:03Как правильно подготовить новогоднюю ель для установки дома – лучшие рекомендации от эксперта 12:24Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы 10:08Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса 06:43Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали 03:27Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ 00:36Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой 16:38Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году 16:07Новогодняя сказка для двоих: в Москве прошли церемонии бракосочетания в ГУМе и "Доме Деда Мороза" 14:0654 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера 13:23Россияне предпочитают отечественные напитки на новогоднем столе: исследования выявили новый тренд 12:18Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом 10:25Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда 06:20Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов 03:53Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января 00:25День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия 21:22Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР? 18:58Синоптик пообещал москвичам 33-сантиметровые сугробы к концу января 17:52Лариса Долина оставила тревожное послание после суда: "Боль невыносима" 15:37Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим 14:04Лера Кудрявцева набросилась на работников маркетплейса, оставивших ее дочь без подарка: Бешеная 13:34ТЕСТ для тех, кто думает, что знает "Операцию "Ы" и другие приключения Шурика" наизусть 13:22Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы" 13:18Прорвал блокаду: Иван Ургант нашел способ вернуться на экраны России 13:06Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы 12:38На катках ЮЗАО проходят мероприятия в поддержку участников СВО 12:05Новый удар по Ларисе Долиной: машина певицы угодила в серьезную аварию 11:39Новогодний кадр на память: медиаволонтеры приглашают на бесплатную фотосессию в центре Москвы 11:21Площадь Евразии заиграла новыми огнями: завершен монтаж ландшафтного освещения у Киевского вокзала 10:31Семенила под зонтом: Долина спешно покинула спорную квартиру после решения суда 09:26Эксперты назвали опасный для зубов продукт: это не шоколад и даже не кофе
В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки

В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки
96

Памятник конструктивизма на улице Пруд?Ключики капитально обновят.

Часть исторического ансамбля бывшего рабочего поселка Дангауэровка в районе Лефортово – многоквартирный дом №5 на улице Пруд‑Ключики капитально отремонтируют. Проект работ уже получил положительное заключение Москомэкспертизы, что открывает дорогу к восстановлению архитектурного наследия 1920–1930‑х годов.

Дом, возведенный в 1929 году, входит в уникальный комплекс соцгородка для рабочих, который создавался в 1927–1930 годах. Над его обликом трудились выдающиеся архитекторы эпохи — Иван Звездин, Михаил Мотылев, Борис Блохин, Евгений Шервинский, Николай Молоков и Даниил Фридман. Всего в ансамбле было 24 здания, каждое из которых выдержано в духе конструктивизма — стиля, прославившегося рациональностью форм и функциональностью решений.

Предстоящий ремонт охватит все ключевые элементы здания — от фундамента до кровли. Наружные работы начнутся с тщательной очистки фасадов и цоколя от многолетних загрязнений и отслоившихся отделочных слоев. После этого поверхности заново оштукатурят и покрасят, вернув дому аккуратный исторический облик. Особое внимание уделят входным группам: здесь установят современные двери, отреставрируют козырьки крылец, обновят покрытие и окрасят все конструктивные элементы. На открытых балконах заменят напольное покрытие и восстановят металлические ограждения, обеспечив не только эстетику, но и безопасность.

Внутри здания преобразования будут не менее серьезными. В подъездах проведут комплексную модернизацию: заменят оконные блоки; отремонтируют и выровняют откосы; расчистят и подготовят к отделке стены, потолки и нижние части лестничных маршей; обновят стяжку и гидроизоляцию полов с последующей укладкой керамогранитной плитки; отреставрируют лестничные ограждения и покроют их свежей краской, а деревянные поручни обработают лаком.

Существенные изменения ждут и верхнюю часть здания. На чердаке и крыше специалисты проведут капитальный ремонт стропильной системы, заменят кровельное покрытие на оцинкованную сталь и установят новое ограждение. Для повышения пожарной безопасности на фасадах появятся наружные лестницы, соответствующие современным нормам.

Этот проект — не просто ремонт, а бережное восстановление памятника архитектуры, в котором каждая деталь несет отпечаток эпохи. Обновленный дом на улице Пруд‑Ключики сохранит свою историческую ценность, одновременно получив современные удобства и надежность, необходимые для комфортной жизни горожан.

29 декабря 2025, 15:53
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия"

В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия"
Как зрелый возраст становится временем интересных открытий и ярких побед. В знаменитом Охотничьем домике Нескучного сада состоялся финал новогодней игры «Что? Где? Когда?» для участников проекта «Московское долголетие».

По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского

По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского
Прогулка по столице превращается в путешествие по памятным местам талантливых людей. На портале «Узнай Москву» появился необычный прогулочный маршрут, который позволяет взглянуть на столицу глазами главного режиссера Малого театра, заслуженного артиста России Алексея Дубровского.

В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов

В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов
Проект обновления зданий 1920–1930-х годов предусматривает сохранение их архитектурных особенностей. В Москве согласовали проекты капитального ремонта двух знаковых зданий в поселке Дубровка Южнопортового района.

"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году

"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году
Спортивный ритуал в парке "Останкино" задаст тон новому году. Новый год для многих – символ обновления, возможность начать с чистого листа, исправить ошибки или сделать первый шаг к мечте.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков

Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков
Старинные районы столицы превращаются в пространство для увлекательных открытий. В новом зимнем сезоне масштабный фестиваль «Усадьбы Москвы» превратил три центральных района города — Басманный, Арбат и Хамовники — в единое культурное пространство.

