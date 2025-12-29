В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки

Памятник конструктивизма на улице Пруд?Ключики капитально обновят.

Часть исторического ансамбля бывшего рабочего поселка Дангауэровка в районе Лефортово – многоквартирный дом №5 на улице Пруд‑Ключики капитально отремонтируют. Проект работ уже получил положительное заключение Москомэкспертизы, что открывает дорогу к восстановлению архитектурного наследия 1920–1930‑х годов.

Дом, возведенный в 1929 году, входит в уникальный комплекс соцгородка для рабочих, который создавался в 1927–1930 годах. Над его обликом трудились выдающиеся архитекторы эпохи — Иван Звездин, Михаил Мотылев, Борис Блохин, Евгений Шервинский, Николай Молоков и Даниил Фридман. Всего в ансамбле было 24 здания, каждое из которых выдержано в духе конструктивизма — стиля, прославившегося рациональностью форм и функциональностью решений.

Предстоящий ремонт охватит все ключевые элементы здания — от фундамента до кровли. Наружные работы начнутся с тщательной очистки фасадов и цоколя от многолетних загрязнений и отслоившихся отделочных слоев. После этого поверхности заново оштукатурят и покрасят, вернув дому аккуратный исторический облик. Особое внимание уделят входным группам: здесь установят современные двери, отреставрируют козырьки крылец, обновят покрытие и окрасят все конструктивные элементы. На открытых балконах заменят напольное покрытие и восстановят металлические ограждения, обеспечив не только эстетику, но и безопасность.

Внутри здания преобразования будут не менее серьезными. В подъездах проведут комплексную модернизацию: заменят оконные блоки; отремонтируют и выровняют откосы; расчистят и подготовят к отделке стены, потолки и нижние части лестничных маршей; обновят стяжку и гидроизоляцию полов с последующей укладкой керамогранитной плитки; отреставрируют лестничные ограждения и покроют их свежей краской, а деревянные поручни обработают лаком.

Существенные изменения ждут и верхнюю часть здания. На чердаке и крыше специалисты проведут капитальный ремонт стропильной системы, заменят кровельное покрытие на оцинкованную сталь и установят новое ограждение. Для повышения пожарной безопасности на фасадах появятся наружные лестницы, соответствующие современным нормам.

Этот проект — не просто ремонт, а бережное восстановление памятника архитектуры, в котором каждая деталь несет отпечаток эпохи. Обновленный дом на улице Пруд‑Ключики сохранит свою историческую ценность, одновременно получив современные удобства и надежность, необходимые для комфортной жизни горожан.