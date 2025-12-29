Долину предупредили о риске инфаркта Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Понедельник 29 декабря

"Ход конем": во Дворце пионеров разыграли шахматные партии и новогодние сюрпризы

"Ход конем": во Дворце пионеров разыграли шахматные партии и новогодние сюрпризы
152

Семейный турнир на Воробьевых горах объединил ветеранов СВО, многодетных родителей и юных шахматистов.

В сердце зимней Москвы — во Дворце пионеров на Воробьевых горах — состоялось яркое событие в рамках проекта «Зима в Москве»: шахматный турнир «Ход конём». 27 декабря за досками сошлись команды семей бойцов и ветеранов специальной военной операции (СВО) и многодетных семей, чтобы продемонстрировать стратегическое мышление, выдержку и мастерство игры.

Атмосфера турнира сочетала в себе напряженную интеллектуальную борьбу и теплое семейное общение. По итогам состязаний в общем зачете победу одержала команда Петра и Антона Алеференко, доказав, что шахматные навыки передаются и укрепляются в кругу семьи. В отдельной номинации — среди команд участников специальной военной операции — первое место завоевали Айдар Саргалдаков и Богдан Суворов, показавших не только тактическую грамотность, но и силу духа.

Всех призеров ждали заслуженные награды: в торжественной обстановке им вручили кубки победителей, медали и памятные подарки, превратив подведение итогов в маленький праздник. Особую значимость событию придало присутствие международного гроссмейстера Сергея Карякина — сенатора Российской Федерации и президента Федерации шахмат Московской области. Его участие подчеркнуло высокий уровень турнира и его значение для популяризации шахмат в столице.

Однако турнир стал лишь частью масштабной праздничной программы. Для гостей Дворца пионеров также организовали художественные конкурсы, раскрывающие творческий потенциал участников; мастер‑классы по бисероплетению и рисованию песком, где каждый мог создать собственный новогодний сувенир. Желающие могли покататься на коньках. Для самых маленьких посетителей подготовили особые развлечения: они отправляли письма Деду Морозу, преображались на станции аквагрима и участвовали в новогоднем розыгрыше призов. Эти моменты наполнили пространство искренней радостью и ощущением приближающегося праздника.

Проект «Зима в Москве» продолжает доказывать свою значимость: он становится точкой притяжения для москвичей всех возрастов, укрепляя общественные и семейные связи. Через сочетание интеллектуальных состязаний, творческих мастер‑классов и праздничных активностей проект формирует атмосферу единства, где каждый находит занятие по душе. А шахматный турнир «Ход конем» стал еще одним доказательством того, что даже в сложных условиях можно находить поводы для радости, общения и новых побед — как на шахматной доске, так и в жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

29 декабря 2025, 09:54
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году

"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году
Спортивный ритуал в парке "Останкино" задаст тон новому году. Новый год для многих – символ обновления, возможность начать с чистого листа, исправить ошибки или сделать первый шаг к мечте.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков

Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков
Старинные районы столицы превращаются в пространство для увлекательных открытий. В новом зимнем сезоне масштабный фестиваль «Усадьбы Москвы» превратил три центральных района города — Басманный, Арбат и Хамовники — в единое культурное пространство.

Возрождение шедевра: что сделано при реставрации усадьбы Морозова в Подсосенском переулке

Возрождение шедевра: что сделано при реставрации усадьбы Морозова в Подсосенском переулке
Специалисты возвращают исторический облик памятнику архитектуры федерального значения. В самом сердце исторической Москвы идет масштабная работа – реставрация фасадов главного дома городской усадьбы А.

Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы"

Посетителей парка "Зарядье" ждет уникальное мультимедийное шоу на "Матрешке Москвы"
Цифровые технологии делают праздники ярке и интереснее. 27 декабря в 18:00 парк «Зарядье» станет площадкой для настоящего чуда: на инновационной достопримечательности «Матрешка Москвы» развернется грандиозное новогоднее мультимедийное шоу.

Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы

Промышленный парк "Сенькино" в ТиНАО станет новым этапом развития производственной инфраструктуры Москвы
В отдаленных от центра округах столицы создаются условия для открытия новых вакансий. В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) активно развивается масштабный проект — строительство промышленного парка «Сенькино».

