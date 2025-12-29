"Ход конем": во Дворце пионеров разыграли шахматные партии и новогодние сюрпризы

Семейный турнир на Воробьевых горах объединил ветеранов СВО, многодетных родителей и юных шахматистов.

В сердце зимней Москвы — во Дворце пионеров на Воробьевых горах — состоялось яркое событие в рамках проекта «Зима в Москве»: шахматный турнир «Ход конём». 27 декабря за досками сошлись команды семей бойцов и ветеранов специальной военной операции (СВО) и многодетных семей, чтобы продемонстрировать стратегическое мышление, выдержку и мастерство игры.

Атмосфера турнира сочетала в себе напряженную интеллектуальную борьбу и теплое семейное общение. По итогам состязаний в общем зачете победу одержала команда Петра и Антона Алеференко, доказав, что шахматные навыки передаются и укрепляются в кругу семьи. В отдельной номинации — среди команд участников специальной военной операции — первое место завоевали Айдар Саргалдаков и Богдан Суворов, показавших не только тактическую грамотность, но и силу духа.

Всех призеров ждали заслуженные награды: в торжественной обстановке им вручили кубки победителей, медали и памятные подарки, превратив подведение итогов в маленький праздник. Особую значимость событию придало присутствие международного гроссмейстера Сергея Карякина — сенатора Российской Федерации и президента Федерации шахмат Московской области. Его участие подчеркнуло высокий уровень турнира и его значение для популяризации шахмат в столице.

Однако турнир стал лишь частью масштабной праздничной программы. Для гостей Дворца пионеров также организовали художественные конкурсы, раскрывающие творческий потенциал участников; мастер‑классы по бисероплетению и рисованию песком, где каждый мог создать собственный новогодний сувенир. Желающие могли покататься на коньках. Для самых маленьких посетителей подготовили особые развлечения: они отправляли письма Деду Морозу, преображались на станции аквагрима и участвовали в новогоднем розыгрыше призов. Эти моменты наполнили пространство искренней радостью и ощущением приближающегося праздника.

Проект «Зима в Москве» продолжает доказывать свою значимость: он становится точкой притяжения для москвичей всех возрастов, укрепляя общественные и семейные связи. Через сочетание интеллектуальных состязаний, творческих мастер‑классов и праздничных активностей проект формирует атмосферу единства, где каждый находит занятие по душе. А шахматный турнир «Ход конем» стал еще одним доказательством того, что даже в сложных условиях можно находить поводы для радости, общения и новых побед — как на шахматной доске, так и в жизни.