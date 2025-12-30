На "Воробьевых горах" стартовал горнолыжный сезон

От первых спусков до кубковых состязаний гостям знаменитой московской площадки доступен весь спектр мероприятий.

Горнолыжный комплекс «Воробьевы горы» этой зимой вновь распахнул двери для всех, кто мечтает ощутить драйв снежных склонов. Здесь каждый найдет занятие по душе: от спокойных прогулок на кресельной канатной дороге до захватывающих спусков и спортивных турниров. И главное — большинство возможностей доступны бесплатно.

Для тех, кто только делает первые шаги в горнолыжном спорте или сноуборде, комплекс предлагает групповые тренировки в будние дни. Опытные инструкторы терпеливо проводят новичков через азы катания: учат держать равновесие, правильно поворачивать и тормозить. А те, кто уже уверенно стоит на доске или лыжах, смогут отточить технику — профессионалы помогут довести движения до совершенства и открыть новые грани мастерства. Участие в занятиях бесплатное, но требуется предварительная регистрация на сайте комплекса.

Не менее увлекательным может стать знакомство с керлингом. Специально оборудованная дорожка ждет гостей с пятницы по воскресенье и в праздничные дни. Здесь можно как в одиночку постигать тонкости этой интеллектуальной игры, так и собирать команду для дружеских состязаний. Правила объяснят на месте, а инвентарь предоставят — остается только выбрать стратегию и сделать точный бросок.

Зимний сезон в «Воробьевых горах» насыщен спортивными событиями, организованными при поддержке Департамента спорта Москвы. В программе:

Кубок чемпионов по сноуборду в параллельном слаломе — испытание скорости и реакции;

Кубок чемпионов по фристайлу в дисциплине «парный могул» — зрелищное сочетание акробатики и мастерства;

спортивный карнавал для горнолыжников и сноубордистов — праздник с элементами соревнований и шоу;

другие тематические фестивали, где каждый сможет почувствовать себя частью большого спортивного сообщества.

Инфраструктура комплекса продумана до мелочей. Здесь есть три горнолыжные трассы разной сложности — от пологих склонов для новичков до крутых виражей для профи; сноуборд‑парк с фигурами для трюков и прыжков; детский склон, где малыши под присмотром взрослых делают первые спуски; кресельная канатная дорога, открывающая панорамные виды на город; пункт проката снаряжения, где можно подобрать лыжи, сноуборд или ботинки нужного размера. Современная система искусственного оснежения гарантирует качество покрова даже при нестабильной погоде. Это значит, что сезон не прервется из‑за оттепели, а гости смогут планировать свои визиты заранее.