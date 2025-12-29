Долину предупредили о риске инфаркта Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Вторник 30 декабря

Электробусная революция: Москва ставит рекорды по внедрению экологичного транспорта

Электробусная революция: Москва ставит рекорды по внедрению экологичного транспорта
44

Столица успешно меняет облик городского транспорта.

Москва уверенно шагает в будущее: с начала 2025 года город запустил более 100 новых электробусных маршрутов. Это абсолютный рекорд за семь лет развития экологичного транспорта. С 2018 года, когда первые инновационные машины российского производства вышли на столичные улицы, пассажиры совершили уже свыше 900 миллионов поездок на электробусах — цифра, красноречиво говорящая о масштабности перемен.

В 2025 году парк столичных электробусов пополнился машинами, которые задают новые стандарты комфорта. На маршруты впервые вышли КамАЗ‑52222 поколения А5. Их отличает улучшенная планировка салона; увеличенная на 15% накопительная площадка; удобные места для ручной клади; модернизированная конструкция дверей со световыми полосками, сигнализирующими об открытии и закрытии; дизайн, отвечающий мировым трендам промышленного стиля.

Параллельно город получает ЛиАЗ‑6274 — еще одну модель, воплощающую передовые решения. Всего по контрактам 2025 года Москва получила более 1100 КамАЗов и 100 ЛиАЗов; свыше 500 машин уже вышли на линии. Каждый электробус, заменивший обычный автобус, сокращает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Это не просто цифры: это чище воздух, тише улицы и ощутимый вклад в зелёное будущее столицы.

Пассажиры ценят электробусы за плавность хода, тишину и отсутствие вибраций. Внутри — продуманная инфраструктура:

  • зарядные порты для гаджетов;
  • медиаэкраны с информацией о маршруте;
  • откидная аппарель и кнопки вызова водителя для маломобильных граждан;
  • просторная площадка для колясок и велосипедов.

Технические характеристики тоже шагнули вперед: запас хода вырос с 40–50 до 80–90 километров без увеличения веса машины.

Чтобы электробусы работали бесперебойно, Москва развивает сеть зарядных станций. На площадках и конечных остановках уже установлено более 110 ультрабыстрых станций, а общее число таких объектов в городе превысило 460. Кроме того, началось тестирование машин с технологией ночной зарядки — это открывает новые возможности для оптимизации маршрутов.

Для обслуживания электробусов Москва создает специализированные парки — первые в России объекты такого рода:

  • «Красная Пахра» (2022 год) — крупнейший в Европе парк, открывший доступ к экологичному транспорту для жителей Новомосковского и Троицкого административных округов;
  • «Митино» (2023 год) — обеспечил работу электробусов в 20 районах Москвы и двух городах Подмосковья;
  • «Салтыковка» (конец 2023 года) — обслуживает восточные маршруты столицы.

В общей сложности сегодня электробусами занимаются 12 площадок.

Так, шаг за шагом, Москва превращает амбициозную идею в реальность: электробусы становятся привычным и любимым видом транспорта, а город — примером того, как инновации могут сделать жизнь комфортнее, а окружающую среду — чище.

29 декабря 2025, 13:06
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

