Сотникова задавила грудью Навку

На красной дорожке торжественной церемонии закрытия 39-ого Московского Международного кинофестиваля появилось множество отечественных и зарубежных звезд. Особое внимание привлекла к себе знаменитая актриса и просто роскошная женщина Вера Сотникова. Артистка появилась на публике в платье с таким головокружительным декольте, что у многих представителей СМИ просто дух захватило. По мнению некоторых пользователей Сети, Сотникова буквально задавила бюстом фигуристку Татьяну Навку, вышедшую в свет в платье с тоже нескромным вырезом на груди.
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