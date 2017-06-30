Сотникова задавила грудью Навку

На красной дорожке торжественной церемонии закрытия 39-ого Московского Международного кинофестиваля появилось множество отечественных и зарубежных звезд. Особое внимание привлекла к себе знаменитая актриса и просто роскошная женщина Вера Сотникова. Артистка появилась на публике в платье с таким головокружительным декольте, что у многих представителей СМИ просто дух захватило. По мнению некоторых пользователей Сети, Сотникова буквально задавила бюстом фигуристку Татьяну Навку, вышедшую в свет в платье с тоже нескромным вырезом на груди.