"Приезжал пару раз за все время": Самойлова призналась, что уже давно живет одна

Последней каплей, разрушившей брак Оксаны Самойловой и Джигана, стала не громкая ссора, а оглушительная тишина.



Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые подробно рассказала, что на самом деле подтолкнуло ее к решению расторгнуть брак с рэпером Джиганом (Денисом Устименко-Вайнштейном). Вопреки ожиданиям публики, причиной стал не очередной скандал или измена, а накопившееся чувство тотального одиночества вдвоем, сообщает Клео.ру.

За годы их союз пережил многое: и публичные срывы рэпера после рождения сына в 2020 году, и его борьбу с зависимостями. Каждый раз Самойловой удавалось сохранить семью. Но на этот раз все оказалось иначе. Точкой невозврата стало равнодушие мужа к тому, что для нее было по-настоящему важно. По сути, блогер призналась, что уже давно живет одна.

Когда она с воодушевлением показывала мужу фотографии своего нового детища — фермы, в которую вложила всю душу, он выбрал другое. В это время рэпер просто играл в карты на телефоне, отмахнувшись от ее рассказа.

"Я показывала Денису фотки, он даже не смотрел. Он играл в "Дурака" и такой, типа "потом посмотрю". А сюда он приезжал пару раз за все время... несмотря на мое безумнейшее вдохновение", — пожаловалась Самойлова журналистам, которых пригласила на свою ферму.

Именно этот эпизод стал для нее сигналом — отношения исчерпали себя. По ее словам, когда она заявила о намерении развестись, супруг даже не воспринял это всерьез, посчитав очередной эмоциональной вспышкой.

Несмотря на боль от разрыва, Оксана смотрит в будущее. Она призналась, что по-прежнему мечтает стать матерью в пятый раз. Раньше она рассматривала эту возможность в браке с Джиганом, но теперь допускает, что сможет реализовать это желание уже в новых отношениях. При этом она не исключает теоретической возможности примирения в будущем, но только если супруг "повзрослеет" и изменит свое отношение.

Напомним, Оксана Самойлова официально подала на развод в октябре 2025 года. Сейчас пара живет раздельно, дети остались с матерью. Джиган, в свою очередь, не теряет надежды на примирение и просил суд предоставить время для восстановления семьи. Судебное заседание, которое может поставить окончательную точку в этой истории, назначено на 19 января 2026 года.