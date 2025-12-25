Долина готовит новый иск к Лурье: обнародованы все требования певицы

Лариса Долина намерена подать новый иск против своей бывшей покупательницы квартиры Полины Лурье.

По информации телеграм-канала Baza, певица планирует взыскать с Полины Лурье коммунальные платежи за полтора года. Примечательно, что с момента покупки квартиры в Хамовниках Полина не проживала в ней ни дня.

Решение вопроса о принудительном выселении Ларисы Долиной из квартиры, где она проживала во время судебных разбирательств, запланировано Мосгорсудом на 25 декабря. Также будет обсуждаться возможность снятия с регистрационного учета дочери и внучки певицы, которые по-прежнему прописаны в этой квартире.

Представители Лурье выразили опасения на тему того, что адвокаты Долиной могут попытаться сделать заседание закрытым. Однако защита покупательницы настаивает на полной гласности процесса, так как это было в Верховном суде, что может добавить прозрачности и справедливости в разбирательство.

В марте 2025 года Хамовнический суд столицы признал сделку о продаже квартиры недействительной по иску Долиной. Однако Мосгорсуд и Второй кассационный суд отклонили жалобы покупательницы, что привело к обращению Лурье в Верховный суд. 16 декабря Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности за Полиной.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что народная артистка обратилась к новой собственнице недвижимости с неожиданной просьбой. Как сообщила РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко, певица попросила разрешить ей пожить в спорной квартире в Хамовниках еще несколько месяцев. Причина, по словам представителя артистки, проста — она не успевает собрать и вывезти свои вещи.