Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты

Ради исполнения заветной мечты артист готов пойти на крайние меры и распрощаться с самым дорогим, что у него есть.



Известный певец Григорий Лепс выставил на продажу сразу два своих роскошных особняка, расположенных на элитном Новорижском шоссе. Общая стоимость недвижимости оценивается во внушительные 550 миллионов рублей. На данный момент один из домов пустует, а во втором проживает сам артист, но, судя по всему, он твердо намерен съехать.

Причиной такой распродажи имущества, по данным источников из окружения звезды, стали не финансовые проблемы, а дела сердечные. Утверждается, что музыкант решил избавиться от элитных квадратных метров ради своей новой возлюбленной — 18-летней Авроры Кибы. Пара якобы запланировала грандиозную свадьбу, бюджет которой составляет баснословные 300 миллионов рублей. Чтобы не тратить время на накопление этой суммы, исполнитель решил просто пустить недвижимость с молотка.

Особый драматизм ситуации придает история одного из особняков. Эту резиденцию с уникальным дизайном Григорий строил и обустраивал еще вместе с бывшей женой Анной Шаплыковой. Артист вложил в этот дом много сил: он лично контролировал работу специалистов и даже судился со строителями из-за некачественного выполнения задач. Теперь же "семейное гнездо" может уйти в чужие руки ради новой жизни.

Напомним, о романе 62-летнего певца и юной студентки стало известно летом 2024 года. Гигантская разница в возрасте — 44 года — шокировала общественность. Многие до сих пор уверены, что никаких реальных отношений между ними нет, а все происходящее — лишь грамотный и дорогой пиар-ход. Однако готовность Лепса расстаться с домом ради торжества заставляет взглянуть на ситуацию иначе.