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Июнь 29, 2017
просмотры: 123

Алла Довлатова восхитила фигурой после родов

567

Звезды российского кинематографа и шоу-бизнеса собираются в кинотеатре "Россия", чтобы узнать, каким картинам отдали свое предпочтения члены жюри. По красной ковровой дорожке уже успели продефилировать Алла Довлатова, Владимир Жириновский, Татьяна Михалкова, Владимир Познер и многие другие. Алла Довлатова три месяца назад стала мамой в четвертый раз. Ведущей удалось не просто восстановить форму после родов, но и заметно улучшить.

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