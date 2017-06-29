Алла Довлатова восхитила фигурой после родов

Звезды российского кинематографа и шоу-бизнеса собираются в кинотеатре "Россия", чтобы узнать, каким картинам отдали свое предпочтения члены жюри. По красной ковровой дорожке уже успели продефилировать Алла Довлатова, Владимир Жириновский, Татьяна Михалкова, Владимир Познер и многие другие. Алла Довлатова три месяца назад стала мамой в четвертый раз. Ведущей удалось не просто восстановить форму после родов, но и заметно улучшить.
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