По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского

На портале «Узнай Москву» появился необычный прогулочный маршрут, который позволяет взглянуть на столицу глазами главного режиссера Малого театра, заслуженного артиста России Алексея Дубровского. Маршрут сплетает воедино городские пейзажи и личную историю мастера, показывая, как московские улицы, переулки и здания повлияли на его творческое становление.
Путешествие начинается в Спасопесковском переулке неподалеку от Арбата — именно здесь располагалась французская спецшкола № 12 (ныне школа № 1231 имени В. Д. Поленова), где учился будущий режиссер. Следующий пункт маршрута переносит путешественников в атмосферу кинематографического детства режиссера. На Большой Никитской улице стоит старинный особняк — дом Огаревых, где когда‑то работал Кинотеатр повторного фильма. Для юного Алексея это место было окном в мир кино: он нередко сбегал сюда с уроков, чтобы посмотреть французскую комедию или новый советский фильм.
Центральной точкой маршрута является, конечно, Малый театр — место, где переплелись судьбы двух поколений семьи Дубровских. Впервые Алексей попал сюда пятилетним мальчиком на спектакль «Вишневый сад», который навсегда изменил его восприятие искусства. Спустя годы, в 2013 году, он вошел в труппу театра, а в 2024 году занял пост главного режиссера. Примечательно, что на сцене Малого театра уже более полувека служит его отец — народный артист России Владимир Дубровский.
Не менее значимым местом для режиссера является здание Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина на Неглинной улице. Здесь Дубровский получил профессиональное образование с красным дипломом, а позже вернулся уже в качестве педагога. Сегодня он — доцент кафедры мастерства актера и руководитель собственного курса, передающий знания новому поколению артистов.
Особую историческую глубину маршруту придают палаты Сверчковых и церковь Архангела Гавриила в районе Чистых прудов. Эти памятники архитектуры привлекли внимание режиссера после переезда его семьи в Потаповский переулок. Палаты Сверчковых, возведенные на рубеже XVI–XVII веков, представляют собой редкий образец средневековой московской застройки. С 1978 года в здании располагается Государственный российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова, продолжающий свою деятельность и сегодня.
Маршрут доступен как на портале «Узнай Москва», так и в мобильном приложении, где все объекты отмечены на интерактивной карте. Это позволяет москвичам и гостям столицы не просто следовать по точкам, а погружаться в контекст — читать описания, рассматривать фотографии и мысленно переноситься в разные эпохи.