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Июнь 30, 2017
просмотры: 123

Екатерина Климова с молодым мужем произвели фурор

567

Накануне, 29 июня, завершил свою работу 39-ый Московский Международный кинофестиваль. По красной дорожке мероприятия прошлось множество отечественных знаменитостей. Не оставили без внимания церемонию и зарубежные звезды. Однако, по мнению пользователей Сети, особое внимание привлекла актриса Екатерина Климова, которая сияла от счастья рядом со своим молодым супругом, актером Гелой Месхи.

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