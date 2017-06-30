Екатерина Климова с молодым мужем произвели фурор

Накануне, 29 июня, завершил свою работу 39-ый Московский Международный кинофестиваль. По красной дорожке мероприятия прошлось множество отечественных знаменитостей. Не оставили без внимания церемонию и зарубежные звезды. Однако, по мнению пользователей Сети, особое внимание привлекла актриса Екатерина Климова, которая сияла от счастья рядом со своим молодым супругом, актером Гелой Месхи.
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