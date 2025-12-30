Новогодняя карта Москвы: лучшие площадки для встречи праздника

Долину предупредили о риске инфаркта Тесты Иван Ургант вернулся на экраны Игры Сонник

Лента новостей

Вторник 30 декабря

09:22Новогодняя карта Москвы: лучшие площадки для встречи праздника 08:45Родившая в 45 лет Орлова кардинально изменилась на прошедший год 06:41Как встретить Новый год без последствий для фигуры – нутрициолог дала 5 ценных рекомендаций 03:37Лариса Долина не может проявить сочувствие к другим людям – психолог 00:18Как обезопасить новогоднюю елку от кота – самые эффективные лайфхаки 21:12"Вряд ли совместима с прилагательным "народный": в Госдуме предложили лишить Долину звания 20:36Бросил жену и вернулся в Россию: Валерий Леонтьев пошел на риск ради миллионов 19:04[ТЕСТ] Улыбка на миллион или взгляд, который нельзя забыть: узнаете ли вы звезду по одной детали? 18:13Григорий Лепс решил остаться без крыши над головой ради каприза юной невесты 17:24Взлетевшая на Олимп Надежда Кадышева оказалась втянута в судебный скандал из-за долгов 16:14Новый поворот в битве за наследство: Седокова скрыла от родни мужа элитное жилье 15:53В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки 15:22Потерявшая квартиру Долина отказалась выезжать из апартаментов: не готова 14:52Певица слава получает угрозы из-за выпадов в адрес Долиной: Как тебе не страшно? 14:46В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия" 14:24По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского 14:11В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов 13:11Тест: угадайте советские фильмы с утренними названиями по одному кадру 12:32Галкин* принял решение бросить Пугачеву на Новый год — деньги оказались важнее 11:31Рэпер Джиган откровенно рассказал о самых необычных путешествиях: Это было просто чудо 11:08"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году 10:39Фестиваль "Усадьбы Москвы" открывает двери старинных особняков 10:08Возрождение шедевра: что сделано при реставрации усадьбы Морозова в Подсосенском переулке 10:01Чай значительно снижает риск переломов у пожилых людей — новое исследование 09:54"Ход конем": во Дворце пионеров разыграли шахматные партии и новогодние сюрпризы 08:53Уехавшая из России Асмус запустила себя: Приходится втягивать живот 06:34Гастроэнтеролог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе 03:22Декораторы раскрыли стоимость новогодней елки Собчак: Изысканная ручная работа 00:14Эта поза для сна символизирует скорый развод – психотерапевт назвала признак разлада в паре 16:49Врач напомнил россиянам об одном новогоднем запрете – это поможет сохранить здоровье 14:03Как правильно подготовить новогоднюю ель для установки дома – лучшие рекомендации от эксперта 12:24Принц Гарри вышел в свет под другой фамилией и скрыл все свои титулы 10:08Кардиолог предупредил Долину о серьезном риске инфаркта из-за стресса 06:43Этот популярный напиток окрашивает зубы сильнее кофе – цвет быстро фиксируется на эмали 03:27Новый год без боли в животе: какие блюда и напитки опасны для ЖКТ 00:36Автоэксперт назвал причины поломки обогревателя в машине зимой 16:38Врач назвала лучшие процедуры для преображения к Новому году 16:29Волшебство зимы на Юго-Западе: лед, творчество и отличное настроение 16:07Новогодняя сказка для двоих: в Москве прошли церемонии бракосочетания в ГУМе и "Доме Деда Мороза" 14:0654 года со дня рождения Сергея Бодрова: за что вся страна полюбила скромного актера 13:23Россияне предпочитают отечественные напитки на новогоднем столе: исследования выявили новый тренд 12:18Как провести Новый год 2026: эти увлекательные игры рассмешат всех за столом 10:25Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда 06:20Тест по фильму "Иван Васильевич меняет профессию": заставит задуматься даже самых преданных фанатов 03:53Чем заменить шампанское в Новый год: 5 напитков, которые спасут ваше 1 января 00:25День, когда уборка приносит удачу: что нужно сделать 27 декабря для благополучия 21:22Тест: хорошо ли вы знаете наши любимые новогодние фильмы из СССР? 18:58Синоптик пообещал москвичам 33-сантиметровые сугробы к концу января 17:52Лариса Долина оставила тревожное послание после суда: "Боль невыносима" 15:37Вдова Лобоцкого подробно рассказала о последних минутах Алентовой: Это кажется мистическим
Новогодняя карта Москвы: лучшие площадки для встречи праздника

Новогодняя карта Москвы: лучшие площадки для встречи праздника
27

Для жителей и гостей столицы подготовили увлекательную программу в парках и на фестивальных площадках.

В последние часы уходящего года и в первые мгновения нового 2026-го Москва превратится в большое праздничное пространство. В рамках проекта «Зима в Москве» 31 декабря и в ночь на 1 января столичные парки и площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» откроют двери для гостей, готовых окунуться в атмосферу волшебства. Москвичей и туристов ждут световые шоу, живые оркестры, кавер‑группы, диджей‑сеты, мастер‑классы и конкурсы — каждый найдет занятие по душе.

Праздничный марафон стартует днём 31 декабря. На Ореховом бульваре с 12:00 до 18:45 гости освоят искусство упаковки подарков: от елочных игрушек до свечей, попробуют себя в чеканке шильдиков из картона и бумаги. По соседству, на площадке «Профсоюзная», пройдут мастер‑классы по созданию «Снеговика‑почтовика», оформлению советской открытки с Чебурашкой и шитью теплых пледов.

В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах с 10:00 до 16:00 можно будет создать новогоднюю свечу с зимними ароматами и научиться составлять елочные композиции. Участники освоят принципы гармоничного сочетания текстур, подберут декоративные элементы и соберут праздничный букет, который станет украшением интерьера. А в зимнем городке «Лужников» гостей ждут ледяные скульптуры, горка для тюбинга и развлечения для всех возрастов.

С наступлением вечера программа становится еще насыщеннее. В Парке Горького в 22:00 начнется барабанное шоу, а с 23:30 до 01:30 запланирован концерт. После полуночи, с 02:00 до 02:45, гостей ждет танцевальный интерактив под диджей‑сет.

Парк «Фили» с 21:00 до 02:00 погрузит посетителей в атмосферу джаза, рок‑н‑ролла и диско: здесь пройдут танцы, игры, флешмобы, выступят духовой оркестр космонавтов и ретро‑кавер‑группы. Дополнит картину ледовое ретрошоу с конкурсами и играми.

Музей‑заповедник «Царицыно» с 21:00 до 01:00 приглашает на танцевальный флешмоб на льду с участием Деда Мороза и Снегурочки. В парке 50‑летия Октября празднование продлится весь день и ночь: с 14:00 до 18:45 пройдут спортивные игры, анимационная программа, мастер‑класс «Винтажная елочка», театральное представление «Буратино» и танцевальный интерактив. После 21:00 начнется большая праздничная программа на льду с танцами, викторинами и конкурсами.

Таганский парк в 23:00 встретит гостей интерактивной программой с помощниками Деда Мороза, а в 23:30 волшебники лично поздравят всех с праздником. После полуночи, с 00:15 до 00:45, пройдет театрализованное шоу на льду, а завершит ночь диджей‑сет с новогодними хитами. В парке «Северное Тушино» с 21:00 до 00:00 проведут моментальную лотерею с призами, а затем начнется развлекательная программа.

Ознакомиться с полным расписанием развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь можно на официальных страницах парков в социальных сетях.

30 декабря 2025, 09:22
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки

В Лефортове отремонтируют жилой дом 1929 года постройки
Памятник конструктивизма на улице Пруд?Ключики капитально обновят. Часть исторического ансамбля бывшего рабочего поселка Дангауэровка в районе Лефортово – многоквартирный дом №5 на улице Пруд‑Ключики капитально отремонтируют.

В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия"

В Нескучном саду состоялся финал новогодней игры "Что? Где? Когда?" для интеллектуалов "Московского долголетия"
Как зрелый возраст становится временем интересных открытий и ярких побед. В знаменитом Охотничьем домике Нескучного сада состоялся финал новогодней игры «Что? Где? Когда?» для участников проекта «Московское долголетие».

По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского

По следам режиссера: новый маршрут на портале "Узнай Москву" открывает город глазами Алексея Дубровского
Прогулка по столице превращается в путешествие по памятным местам талантливых людей. На портале «Узнай Москву» появился необычный прогулочный маршрут, который позволяет взглянуть на столицу глазами главного режиссера Малого театра, заслуженного артиста России Алексея Дубровского.

В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов

В поселке Дубровка стартует капремонт исторических домов
Проект обновления зданий 1920–1930-х годов предусматривает сохранение их архитектурных особенностей. В Москве согласовали проекты капитального ремонта двух знаковых зданий в поселке Дубровка Южнопортового района.

"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году

"Забег обещаний": делаем первый шаг к мечте в 2026 году
Спортивный ритуал в парке "Останкино" задаст тон новому году. Новый год для многих – символ обновления, возможность начать с чистого листа, исправить ошибки или сделать первый шаг к мечте.

