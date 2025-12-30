Новогодняя карта Москвы: лучшие площадки для встречи праздника

Для жителей и гостей столицы подготовили увлекательную программу в парках и на фестивальных площадках.

В последние часы уходящего года и в первые мгновения нового 2026-го Москва превратится в большое праздничное пространство. В рамках проекта «Зима в Москве» 31 декабря и в ночь на 1 января столичные парки и площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» откроют двери для гостей, готовых окунуться в атмосферу волшебства. Москвичей и туристов ждут световые шоу, живые оркестры, кавер‑группы, диджей‑сеты, мастер‑классы и конкурсы — каждый найдет занятие по душе.

Праздничный марафон стартует днём 31 декабря. На Ореховом бульваре с 12:00 до 18:45 гости освоят искусство упаковки подарков: от елочных игрушек до свечей, попробуют себя в чеканке шильдиков из картона и бумаги. По соседству, на площадке «Профсоюзная», пройдут мастер‑классы по созданию «Снеговика‑почтовика», оформлению советской открытки с Чебурашкой и шитью теплых пледов.

В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах с 10:00 до 16:00 можно будет создать новогоднюю свечу с зимними ароматами и научиться составлять елочные композиции. Участники освоят принципы гармоничного сочетания текстур, подберут декоративные элементы и соберут праздничный букет, который станет украшением интерьера. А в зимнем городке «Лужников» гостей ждут ледяные скульптуры, горка для тюбинга и развлечения для всех возрастов.

С наступлением вечера программа становится еще насыщеннее. В Парке Горького в 22:00 начнется барабанное шоу, а с 23:30 до 01:30 запланирован концерт. После полуночи, с 02:00 до 02:45, гостей ждет танцевальный интерактив под диджей‑сет.

Парк «Фили» с 21:00 до 02:00 погрузит посетителей в атмосферу джаза, рок‑н‑ролла и диско: здесь пройдут танцы, игры, флешмобы, выступят духовой оркестр космонавтов и ретро‑кавер‑группы. Дополнит картину ледовое ретрошоу с конкурсами и играми.

Музей‑заповедник «Царицыно» с 21:00 до 01:00 приглашает на танцевальный флешмоб на льду с участием Деда Мороза и Снегурочки. В парке 50‑летия Октября празднование продлится весь день и ночь: с 14:00 до 18:45 пройдут спортивные игры, анимационная программа, мастер‑класс «Винтажная елочка», театральное представление «Буратино» и танцевальный интерактив. После 21:00 начнется большая праздничная программа на льду с танцами, викторинами и конкурсами.

Таганский парк в 23:00 встретит гостей интерактивной программой с помощниками Деда Мороза, а в 23:30 волшебники лично поздравят всех с праздником. После полуночи, с 00:15 до 00:45, пройдет театрализованное шоу на льду, а завершит ночь диджей‑сет с новогодними хитами. В парке «Северное Тушино» с 21:00 до 00:00 проведут моментальную лотерею с призами, а затем начнется развлекательная программа.

Ознакомиться с полным расписанием развлекательных мероприятий в новогоднюю ночь можно на официальных страницах парков в социальных сетях.