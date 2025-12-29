Возрождение шедевра: что сделано при реставрации усадьбы Морозова в Подсосенском переулке

Специалисты возвращают исторический облик памятнику архитектуры федерального значения.

В самом сердце исторической Москвы идет масштабная работа – реставрация фасадов главного дома городской усадьбы А. В. Морозова. Здание, расположенное по адресу: Подсосенский переулок, дом 21, строение 1, представляет собой выдающийся образец архитектурной эклектики XIX века, вобравший в себя талант двух знаменитых зодчих — Михаила Чичагова и Федора Шехтеля. Работы по восстановлению уникального объекта культурного наследия федерального значения уже близятся к завершению.

История особняка началась в 1839 году, когда представитель прославленной купеческой династии Елисей Морозов приобрел земельный участок у фабрикантов Плавильщиковых. Спустя почти четыре десятилетия, в 1878–1879 годах, его сын Викула возвел на этом месте новый семейный дом. Архитектор Михаил Чичагов создал нарядное здание в стиле эклектики: рустованный фасад украсили изящной лепниной, а главный аттик увенчали картушем с буквой «М» — таким же, как на въездных воротах усадьбы. Внутренние помещения оформили в различных стилях — классическом, русском и ренессансном, что подчеркивало богатство и разносторонние вкусы владельцев.

Новый этап в жизни особняка наступил в 1895 году, когда усадьбу унаследовал Алексей, старший сын Викулы Морозова. Желая придать дому более современный облик, он пригласил молодого, но уже известного архитектора Федора Шехтеля. Мастер создал поистине уникальные интерьеры: двухсветный кабинет с парадной лестницей, библиотеку, гостиную в стиле рококо и даже вестибюль в египетском стиле. В работе над оформлением Шехтель сотрудничал с выдающимися мастерами — художником Михаилом Врубелем и скульптором Сергеем Коненковым. Эти интерьеры, сохранившиеся до наших дней, являются подлинными произведениями искусства.

Сегодня реставраторы сосредоточены на восстановлении исторического облика фасадов здания. Специалисты уже провели комплекс работ: тщательно расчистили и оштукатурили поверхности, привели в порядок кровлю, воссоздали слуховые окна. Особое внимание уделили двум световым фонарям, обнаруженным в ходе реставрации — их установили на исторических местах, вернув зданию утраченные элементы первоначального замысла.

Архитектурные особенности особняка по-прежнему впечатляют: центр фасада венчает величественный полукруглый фронтон, украшенный пышной лепниной с растительными мотивами, картушами и маскаронами. Эта деталь придает зданию неповторимый облик и делает его настоящим украшением Подсосенского переулка.

Следующий этап реставрации запланирован на 2026 год — он будет посвящен восстановлению лепного декора фасадов. Все работы ведутся строго в соответствии с проектом, согласованным столичным Департаментом культурного наследия, что гарантирует сохранение подлинности памятника.

В наши дни здание не утратило своей общественной значимости — в нем располагается культурный центр «Дом народов России». Таким образом, реставрация не просто возвращает особняку исторический облик, но и обеспечивает его дальнейшую жизнь как важного культурного пространства столицы, где прошлое встречается с современностью.