Чай и кофе – два наиболее распространенных напитка в мире. Их влияние на здоровье давно стало предметом научных исследований.

Свежие результаты, полученные учеными Университета Флиндерса, пролили свет на то, как эти два напитка воздействуют на здоровье костей, особенно у пожилых людей. Остеопороз, характеризующийся низкой минеральной плотностью костей, является серьезной проблемой, затрагивающей миллионы людей по всему миру.

По статистике, каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет сталкиваются с остеопоротическими переломами, что подчеркивает важность изучения факторов, влияющих на здоровье костей. В исследовании, проведенном в Австралии, ученые проанализировали данные почти 10 000 женщин в возрасте 65 лет и старше.

На протяжении десяти лет они отслеживали потребление чая и кофе у участниц, а также их минеральную плотность костей в области шейки бедренной кости — одной из наиболее уязвимых зон для переломов. Результаты оказались весьма обнадеживающими для любителей чая: у женщин, регулярно употреблявших этот напиток, была отмечена более высокая общая плотность костной ткани в тазобедренном суставе по сравнению с теми, кто чая не пил.

Исследование показало, что потребление чая положительно связано с минеральной плотностью костей. Это может быть обусловлено высоким содержанием катехинов — мощных антиоксидантов, которые замедляют процессы разрушения костной ткани. Чай также богат флавоноидами, которые могут способствовать улучшению здоровья костей. В отличие от этого, кофе, хотя и является любимым напитком многих, оказался менее благоприятным для здоровья костей. Употребление двух-трех чашек кофе в день не оказало значительного влияния на плотность костей и даже может препятствовать усвоению кальция, отмечает RidLife.

Стоит отметить, что эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями, проведенными в европейских странах, которые также указывали на положительное влияние чая на здоровье костей. Например, было установлено, что регулярное потребление чая может снизить риск остеопороза у взрослых в возрасте от 45 до 60 лет.