Нутрии с "Городской фермы" на ВДНХ обрели имена: выбор сделали юные москвичи

У двух очаровательных новоселов столичного зоопроекта уже есть многочисленные поклонники.

Спешим поделиться радостной новостью. У двух нутрий, недавно поселившихся на «Городской ферме» на ВДНХ появились имена. Их выбрали юные москвичи — ребята от 6 до 14 лет, принявшие участие в опросе на платформе «Активный гражданин — детям». Благодаря им у пушистых новоселов теперь есть не только уютный вольер, но и персональные клички, по которым к ним можно обращаться.

Победителями голосования стали:

Бусинка — так назвали полугодовалую самку с бурым мехом. Этот вариант набрал 32% голосов. Имя будто создано для нее: в нем отражается и острый взгляд глаз-бусинок, и мягкость шерсти, и игривый нрав.

Чернышка — кличка для ее младшей подруги с темным мехом, получившая поддержку 38% участников. Это имя простое и выразительное — как и сама нутрия, чья шерстка переливается на свету и обладает глубоким, почти бархатным оттенком.

Нутрии – это грызуны, напоминающие миниатюрных бобров или крупных крыс, но у них есть свои уникальные черты. Длинный хвост служит рулем в воде, а перепонки между пальцами позволяют ловко плавать. Их густой, блестящий мех не промокает, а способность надолго задерживать дыхание делает их настоящими мастерами подводного мира. В природе они селятся у рек и озер.

Для Бусинки и Чернышки, которые обрели новый дом на «Городской ферме» на ВДНХ, созданы комфортные условия. Сейчас они осваиваются в специальном вольере. Их повседневная жизнь полна маленьких радостей: они неспешно плавают в искусственном водоеме, тщательно моют и расчесывают шерстку, исследуют новое пространство. В будущем их ждет переезд в общий вольер к самцу Семену — зоологи надеются, что троица подружится и создаст дружную семью.

В опрос по поводу кличек нутрий могли участвовать ребята со стандартной учетной записью на портале mos.ru или через «Московскую электронную школу». Это не единственный способ для юных горожан проявить активность: за участие в опросах, победы в викторинах и играх они получают детские баллы программы лояльности «Миллион призов». Эти баллы затем можно направить на благотворительность (например, в фонды помощи животным) или обменять на творческие наборы, игрушки, билеты в парки развлечений и скидки в магазинах.