Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены

Долину предупредили о неминуемом крахе ее сольной карьеры.

Кажется, черная полоса в жизни Ларисы Долиной не ограничивается только квартирным вопросом. Над карьерой певицы нависла серьезная угроза: ее первый сольный концерт в 2026 году, запланированный на 27 января, может быть отменен. Причина шокирует — катастрофически низкий интерес публики. По данным СМИ, на данный момент на выступление звезды продано всего 14 билетов.

О реальной угрозе отмены концерта заявил продюсер Павел Рудченко. В комментарии "Газете.Ru" он пояснил, что если мероприятие не принесет выгоды организаторам, его, скорее всего, просто отменят.

"Интерес к Ларисе Долиной значительно поутих, места не продаются на концерты. Некоторые люди даже могут сдавать ранее приобретенные билеты", — констатировал медиаменеджер.

По мнению Рудченко, причина такого провала кроется в репутационном ударе, который нанес певице скандал с продажей квартиры. Чтобы исправить ситуацию и вернуть зрителя, артистке придется серьезно поработать над восстановлением своего имиджа, взвешивая каждый шаг.

При этом ситуация выглядит парадоксально на фоне ее театральных успехов. Билеты на спектакли с участием Долиной в Театре на Таганке 31 декабря раскупаются отлично: на вечернее представление мест уже нет, а на дневное осталось совсем немного. Видимо, публика готова видеть ее в роли актрисы, но сольное творчество певицы пока вызывает у зрителей отторжение.