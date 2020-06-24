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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 июня 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 июня 2020 года

Сколько заболевших коронавирусом в России и мире 24 июня. Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Президент Владимир Путин в своем телевизионном обращении попросил граждан оставаться бдительными: эпидемия коронавируса идет на спад, но опасность сохраняется. Последние новости о пандемии COVID-19 в России и мире – в материале "Дни.ру".
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За последние сутки коронавирус в России выявлен у 7 425 человек. За время эпидемии заразились почти 600 тысяч человек, выздоровели более 356 тысяч пациентов, 8 359 умерли.

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Эпидемии коронавируса можно противостоять, Россия выиграла время и сохранила многие человеческие жизни, сказал президент. Он поблагодарил врачей, волонтеров, глав регионов и городов за вклад в борьбу с пандемией.

Но расслабляться не стоит, предупредил Путин. Эпидемия отступает, но нужно сохранять бдительность и внимательно относиться к своему здоровью и жизни близких, сказал глава государства. Появление вакцины – не панацея, добавил президент.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова допустила отмену справок об отсутствии коронавируса при заселении в санатории. Об этом ведутся переговоры с Роспотребнадзором, сообщила она в эфире передачи "Док-Ток" на Первом канале.

Появились подробности о последствиях испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. В первые часы после введения препарата у некоторых из них повышалась температура и начиналась головная боль. В течение суток симптомы проходили. Как сообщил РБК со ссылкой на экспертов, такая реакция является нормой.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 9,15 миллиона человек. Скончались 473 тысяч пациентов. В США выявили около 2,32 миллиона зараженных коронавирусом, в Бразилии – свыше – 1,1 миллиона.

Коронавирус в Москве

Заболели – 217 005

Умерли – 3 617

Выздоровели – 130 431

Коронавирус в России

Заболели – 599 705

Умерли – 8 359

Выздоровели – 356 429

Коронавирус в мире

Заболели – 9 010 990

Умерли – 469 880

Выздоровели – 4 560 060

Статистика коронавируса в России и мире на 24 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва217 0053 617135 556
Россия599 7058 359356 429
США2 320 785125 819750 059
Весь мир9 150 963
473 880
4 660 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 24 июня 2020, 00:02

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