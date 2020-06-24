Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 июня 2020 года

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 7 425 человек. За время эпидемии заразились почти 600 тысяч человек, выздоровели более 356 тысяч пациентов, 8 359 умерли.
Эпидемии коронавируса можно противостоять, Россия выиграла время и сохранила многие человеческие жизни, сказал президент. Он поблагодарил врачей, волонтеров, глав регионов и городов за вклад в борьбу с пандемией.
Но расслабляться не стоит, предупредил Путин. Эпидемия отступает, но нужно сохранять бдительность и внимательно относиться к своему здоровью и жизни близких, сказал глава государства. Появление вакцины – не панацея, добавил президент.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова допустила отмену справок об отсутствии коронавируса при заселении в санатории. Об этом ведутся переговоры с Роспотребнадзором, сообщила она в эфире передачи "Док-Ток" на Первом канале.
Появились подробности о последствиях испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. В первые часы после введения препарата у некоторых из них повышалась температура и начиналась головная боль. В течение суток симптомы проходили. Как сообщил РБК со ссылкой на экспертов, такая реакция является нормой.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 9,15 миллиона человек. Скончались 473 тысяч пациентов. В США выявили около 2,32 миллиона зараженных коронавирусом, в Бразилии – свыше – 1,1 миллиона.
Коронавирус в Москве
Заболели – 217 005
Умерли – 3 617
Выздоровели – 130 431
Коронавирус в России
Заболели – 599 705
Умерли – 8 359
Выздоровели – 356 429
Коронавирус в мире
Заболели – 9 010 990
Умерли – 469 880
Выздоровели – 4 560 060
Статистика коронавируса в России и мире на 24 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|217 005
|3 617
|135 556
|Россия
|599 705
|8 359
|356 429
|США
|2 320 785
|125 819
|750 059
|Весь мир
|9 150 963
|473 880
|4 660 833
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