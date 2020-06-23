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Коронавирус

На общем собрании РАН обсудили вакцину от коронавируса

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Более двух тысяч специалистов приняли участие в общем собрании Российской академии наук, которое состоялось в онлайн-режиме. Академики и профессора со всей страны обсудили создание вакцины от коронавируса, передает Пятый канал.

Также ученые отметили, как важно поддерживать талантливую молодежь. Для выполнения этой миссии запущена специальная программа.

Автор: 23 июня 2020, 16:39

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