На общем собрании РАН обсудили вакцину от коронавируса

Более двух тысяч специалистов приняли участие в общем собрании Российской академии наук, которое состоялось в онлайн-режиме. Академики и профессора со всей страны обсудили создание вакцины от коронавируса, передает Пятый канал.
Также ученые отметили, как важно поддерживать талантливую молодежь. Для выполнения этой миссии запущена специальная программа.
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