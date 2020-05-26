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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 мая 2020

Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 мая 2020

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Последние новости показывают, что мир буквально замер в ожидании изобретения вакцины и лекарства от коронавируса. По состоянию на 26 мая 2020 года можно говорить о том, что пока эпидемия лишь замедлила темпы своего распространения.
прочитано 327 раз

Лекарство от коронавируса до сих пор не было создано, равно как и вакцина от этой болезни. Специалисты активно работают над разработкой этих препаратов, однако избежать проблем на этом пути не получается.

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Тем временем последние новости показывают, что коронавирус слегка замедлил свое распространение в мире. В России, свидетельствует статистика, эпидемия вышла на плато. Специалисты ожидают, что заметные послабления карантина могут быть приняты уже летом-осенью.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 166 473
  • Умерли – 2 034
  • Выздоровели – 53 586

Коронавирус в России

  • Заболели – 353 688
  • Умерли – 3 639
  • Выздоровели – 118 834

Коронавирус в мире

  • Заболели – 5 554 435
  • Умерли – 348 083
  • Выздоровели – 2 332 329

Статистка коронавируса на 26 мая 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва166 473
2 03453 586
Россия353 6883 639118 834
США1 694 56299 464456 397
Весь мир5 554 435
348 083
2 332 329

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Автор: 26 мая 2020, 00:02
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