Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 мая 2020

Лекарство от коронавируса до сих пор не было создано, равно как и вакцина от этой болезни. Специалисты активно работают над разработкой этих препаратов, однако избежать проблем на этом пути не получается.
Тем временем последние новости показывают, что коронавирус слегка замедлил свое распространение в мире. В России, свидетельствует статистика, эпидемия вышла на плато. Специалисты ожидают, что заметные послабления карантина могут быть приняты уже летом-осенью.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 166 473
- Умерли – 2 034
- Выздоровели – 53 586
Коронавирус в России
- Заболели – 353 688
- Умерли – 3 639
- Выздоровели – 118 834
Коронавирус в мире
- Заболели – 5 554 435
- Умерли – 348 083
- Выздоровели – 2 332 329
Статистка коронавируса на 26 мая 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|166 473
|2 034
|53 586
|Россия
|353 688
|3 639
|118 834
|США
|1 694 562
|99 464
|456 397
|Весь мир
|5 554 435
|348 083
|2 332 329
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