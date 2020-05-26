Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 мая 2020

Последние новости показывают, что мир буквально замер в ожидании изобретения вакцины и лекарства от коронавируса. По состоянию на 26 мая 2020 года можно говорить о том, что пока эпидемия лишь замедлила темпы своего распространения.

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