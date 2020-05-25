Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 мая 2020 года

В большинстве случаев человек болеет COVID-19 от семи до четырнадцати дней, посему к зараженным коронавирусом в России в настоящий момент можно отнести только тех, кто подхватил инфекцию за последние пару недель, заявил Мясников. Остальные перенесли заболевание и приобрели иммунитет, подчеркнул он.
По его словам, на сегодняшний день число болеющих COVID-19 в России – около 130 тысяч человек, из них половина выпишутся через неделю, отметил эксперт. Остальные 200 тысяч выздоровели и имеют антитела к коронавирусу, написал Мясников в своем телеграм-канале.
В Крыму обязали приезжающих в регион "бесцельно" оплатить пребывание в обсерваторе. Ранее власти республики из-за коронавируса потребовали от таких граждан находиться две недели на самоизоляции.
Коронавирусом в мире по последним данным Университета Джона Хопкинса заразились более 5,31 миллиона человек, за весь период эпидемии отмечено 342 тысячи летальных исходов. В США COVID-19 заболели свыше 1,62 миллиона человек.
Европейские страны продолжают приходить в себя после прохождения пика эпидемии коронавируса. Въезд туристов в Испанию будет разрешен в июле, сообщил премьер-министр республики Педро Санчес.
Коронавирус в мире
Заболели – 5 310 347
Умерли – 342 883
Выздоровели – 2 045 231
Коронавирус в России
Заболели – 344 481
Умерли – 3 541
Выздоровели – 113 299
Коронавирус в Москве
Заболели – 165 017
Умерли – 1 993
Выздоровели – 49 840
Сколько заболевших коронавирусом 25 мая
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|165 017
|1 993
|49 840
|Россия
|344 481
|3 541
|113 299
|США
|1 620 481
|96 921
|356 135
|Весь мир
|5 310 347
|342 883
|2 045 231
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