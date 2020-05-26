"Можем получить второй пик": сделан неутешительный прогноз по коронавирусу

Большинство эпидемиологов предупреждают, что после спада первой волны коронавируса через какое-то время начнется вторая. Времени на подготовку может и не быть.

Об этом жителей планеты предупредил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан. Своим предостережением он поделился в ходе пресс-конференции в Женеве.

Райан считает, что вторая волна коронавируса COVID-19 может смениться еще одним пиком заболеваемости в рамках первой. По его словам, мир находится в середине первой волны, при этом реальное количество заболевших пока невелико, и создается впечатление, что распространение инфекции останавливается.

Как пишет РИА ФАН, функционер ВОЗ отметил, что в некоторых странах эпидемия пройдет по классическому сценарию, и вторая волна придет к ним через несколько месяцев. Однако исторический опыт показывает, что новая вспышка может произойти в любой момент.

"Мы можем получить второй пик в текущей волне. Это уже происходило с другими пандемиями. Например, в 1919 году с испанкой. Так что мы можем получить второй пик, необязательно вторую волну", – сказал Майк Райан.

Директор программы ВОЗ добавил, что справиться со второй волной коронавируса будет тяжелее. Она может совпасть с сезонной эпидемией гриппа.