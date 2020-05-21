Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 мая 2020 года

Коронавирус готов взять очередной психологический рубеж: число заболевших COVID-19 в мире вплотную приблизилось к пяти миллионам. Последние новости об эпидемии на 21 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".



Коронавирус в мире

Заболели – 4 931 347

Умерли – 324 277

Выздоровели – 1 843 231

Более 4,931 миллиона человек заразились коронавирусом в мире, свидетельствуют последние данные Университета Джона Хопкинса. В США количество выявленных случаев превысило 1,53 миллиона.

Экономика Европы начинает восстанавливаться после пика эпидемии коронавируса. Кипр с 15 июня возобновляет прием туристов. Но докризисного уровня ждать придется долго: в 2020 году Минтуризма страны рассчитывает на 30% турпотока от показателей прошлого года.

Коронавирус в России

Заболели – 308 705

Умерли – 2 972

Выздоровели – 85 392

В России коронавирус за последние сутки выявили у 8 764 человек. После улучшения эпидемиологической обстановки в стране пройдет парад, посвященный 75 летию Победы в Великой Отечественной войне, и голосование по поправкам к Конституции. По данным РБК, они могут пройти в один день – 24 июня. Окончательного решения не принято.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал возобновить работу непродовольственных магазинов и кафе в регионах при соблюдении мер безопасности. Лето не за горами, поэтому готовиться нужно и к открытию курортов, санаториев и баз отдыха, считает парламентарий.

Коронавирус в Москве

Заболели – 153 501

Умерли – 1 580

Выздоровели – 36 936

Коронавирус в Москве за истекшие сутки обнаружили у 2 699 человек. По сравнению с 19 мая, этот показатель снизился на 23%. В то же время мэр Сергей Собянин предупредил, что в мае смертей от COVID-19 будет значительно больше, чем в апреле.

Сколько заболевших коронавирусом

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 153 501

1 580 36 936 Россия 308 705 2 972 85 392 США 1 547 225 90 694 339 232 Весь мир 4 757 232

315 822

1 786 259



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