Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 мая 2020 года

Коронавирус в мире
Заболели – 4 931 347
Умерли – 324 277
Выздоровели – 1 843 231
Более 4,931 миллиона человек заразились коронавирусом в мире, свидетельствуют последние данные Университета Джона Хопкинса. В США количество выявленных случаев превысило 1,53 миллиона.
Экономика Европы начинает восстанавливаться после пика эпидемии коронавируса. Кипр с 15 июня возобновляет прием туристов. Но докризисного уровня ждать придется долго: в 2020 году Минтуризма страны рассчитывает на 30% турпотока от показателей прошлого года.
Коронавирус в России
Заболели – 308 705
Умерли – 2 972
Выздоровели – 85 392
В России коронавирус за последние сутки выявили у 8 764 человек. После улучшения эпидемиологической обстановки в стране пройдет парад, посвященный 75 летию Победы в Великой Отечественной войне, и голосование по поправкам к Конституции. По данным РБК, они могут пройти в один день – 24 июня. Окончательного решения не принято.
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал возобновить работу непродовольственных магазинов и кафе в регионах при соблюдении мер безопасности. Лето не за горами, поэтому готовиться нужно и к открытию курортов, санаториев и баз отдыха, считает парламентарий.
Коронавирус в Москве
Заболели – 153 501
Умерли – 1 580
Выздоровели – 36 936
Коронавирус в Москве за истекшие сутки обнаружили у 2 699 человек. По сравнению с 19 мая, этот показатель снизился на 23%. В то же время мэр Сергей Собянин предупредил, что в мае смертей от COVID-19 будет значительно больше, чем в апреле.
Сколько заболевших коронавирусом
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|153 501
|1 580
|36 936
|Россия
|308 705
|2 972
|85 392
|США
|1 547 225
|90 694
|339 232
|Весь мир
|4 757 232
|315 822
|1 786 259
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