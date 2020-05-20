"Пора смягчать режим изоляции": Онищенко призвал возобновить работу кафе

Эпидемия коронавируса в России идет на спад, со следующей недели в регионах можно открыть непродовольственные магазины и кафе. Об этом заявил бывший главный санитарный врач, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.



прочитано 96 раз