Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 - новости сегодня, 15 мая Симптомы коронавируса

Топ новостей

Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна
Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных
Стало хуже: лекарства не помогли тяжелобольному критику Аллы Пугачевой
Полину Гагарину попросили больше не петь
Известие о тяжелой форме рака потрясло Петросяна
партнеры
Суббота
16 мая
Лента новостей
02:01
Дочь Турчинского показала сделанное перед смертью фото отца
00:36
Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 мая 2020 года
00:02
Народ посмеялся над нелепыми телодвижениями Асмус под песню Киркорова
22:01
"Запомните меня с висячими боками": Боня переживает из-за ожирения на карантине
20:02
"Все время хочется есть": Пригожин рассказал о тяготах самоизоляции
17:56
Бывший муж Лолиты высказался о желании посадить певицу в тюрьму
17:50
"В дурдоме день открытых дверей": Зеленского освистали за санкции против МГУ и Эрмитажа
17:28
"Илон Маск нервно курит": сын Галкина шокировал необычными способностями
17:20
"Нарушила закон": полиция задержала Агату Муцениеце
16:39
Самойлова забеспокоилась о безопасности дочери после выходок Джигана
15:56
"Он не святой": Тарасова откровенно о нетрезвом состоянии Ягудина
15:30
Власти Москвы рассказали о сроках смягчения ограничений из-за коронавируса
15:13
"Совсем не весело": Васильев боится выходить на работу после случившегося с ним и Бабкиной
14:14
"Адская боль": Ирина Пегова получила серьезную травму на "Танцах со звездами"
13:34
"Истерики на ровном месте": избалованные дети довели Бородину до бешенства
13:01
Пугачева не сдержала эмоций при виде поющего сына Собчак
12:59
Кто заразил коронавирусом Мишустина и Пескова
12:31
Новая пассия Жигунова располнела и перестала походить на Заворотнюк
12:23
Прицепившейся к сыну Орбакайте девушке пригрозили печальной семейной историей
11:53
"Моя дочь разбилась": Лика Стар сообщила о трагедии
11:41
Высмеянная за безвкусицу молодая жена Петросяна набросилась на некрасивых женщин
11:31
Певица Слава разрыдалась в свой 40-й день рождения
11:03
Джигарханян-младший разорвал отношения с бывшей женой Казаченко
10:55
"Весь день без еды": Бледанс сообщила о резком ухудшении самочувствия
10:42
Больше 270 тысяч зараженных: свежие цифры по коронавирусу в России
10:39
Подавшая на развод Муцениеце не хочет произносить имя Прилучного
10:27
Нужна молодая и зажигательная: Меладзе ищет замену красавице-блондинке
09:27
Путин дал важные поручения по итогам совещания по коронавирусу
08:32
Новый брак и рождение ребенка: стало известно о больших переменах в жизни Климовой
06:07
Ургант шокировал снимком не по годам взрослой дочери
04:35
"С химией на голове": Газманов смутил россиян странной прической
02:11
Беременная звезда снялась обнаженной
00:23
Влад Кадони пристыдил зацикленный на грязи народ
00:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 мая 2020 года
21:59
Известной телеведущей пришлось забыть о материнстве из-за серьезной операции
21:39
Сделано заявление о лекарстве от коронавируса
21:30
Это вермишель? Нелепая прическа Бузовой вызвала смех у народа
21:01
Перенесшая тяжелую болезнь Бабкина появится на Первом канале
21:00
Зеленский – последний президент: раскрыто будущее Украины
20:56
"У них давно нет чувств": вскрылись подробности развода Эмина Агаларова
20:21
Бородина обозвала Собчак "средством для импотенции"
20:20
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 мая 2020
20:06
Заслуженная артистка скончалась на 82-м году жизни
19:59
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:54
Как изменится шоу-бизнес после пандемии коронавируса
19:53
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:46
Канделаки разнесла Тарасова после его скандального интервью о Бузовой
19:39
Участник шоу "Танцы со звездами" ужаснул подробностями болезни: Киста проросла в легкое
19:19
В Уфе соцработница поплатилась за издевательства над детьми
19:12
Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Вы видели?!": Бузова получила травму в бассейне
"Придурковатость, провокация, бравада": критик Пугачевой высказался о Бабкиной
Это вермишель? Нелепая прическа Бузовой вызвала смех у народа
"Мы об этом не разговариваем с друзьями": Колдун впервые откровенно ответил на вопрос о гомосексуализме
Инфицированная внучка отказалась отдавать квартиру "бомжихе" Федосеевой-Шукшиной
Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 мая 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 мая 2020 года

Коронавирус в России 17 мая, последние новости. Фото: Донат Сорокин/ТАСС/www.globallookpress.com
Количество заболевших коронавирусом в мире приближается к пяти миллионам человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 17 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".
прочитано 420 раз

Коронавирус в мире

ПО ТЕМЕ

Больше 270 тысяч зараженных: свежие цифры по коронавирусу в России

Власти Москвы рассказали о сроках смягчения ограничений из-за коронавируса

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Заболели – 4 587 757

Умерли – 308 822

Выздоровели – 1 758 259

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире заразились почти 3,6 миллиона человек. Число жертв COVID-19 превысило 300 тысяч.

Лидером по количеству выявленных случаев остаются США – число зараженных коронавирусом там составило на 17 мая 1,44 миллиона человек, умерли 87,6 тысячи. На втором месте с 272 тысячами заболевших COVID-19 вышла Россия.

Европа продолжает отменять ограничительные меры. Так, Италия 3 июня откроет границы и разрешит поездки между регионами. А в Германи возобновлены матчи Бундеслиги, но пока игры проходят без болельщиков.

Коронавирус в России

Заболели – 272 043

Умерли – 2 537

Выздоровели – 63 166

Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 9,2 тысячи человек. Коэффициент заболеваемости COVID-19 в нашей стране составляет 0,94. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что снижение коэффициента ниже 1 позволит приступить к первому этапу отмены карнатина в России.

Тем временем продолжается эпопея с выплатой врачам. О доплатах медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами, президент Владимир Путин объявил в апреле. К настоящему моменту многие врачи не получили даже малой доли положенных средств.

После этого в десяти регионах правоохранительные органы начали проверки. В городе Армавир Краснодарского края должности лишился главврач местной горбольницы.

Коронавирус в Москве

Заболели – 138 968

Умерли – 1 358

Выздоровели – 24 562

Коронавирусом в Москве за последние сутки заразились 3 505 человек. Это самый низкий показатель за май. Коэффициент распространения COVID-19 в столице перешагнул планку в 0,8 – согласно плану Роспотребнадзора, это позволяет перейти ко второму этапу снятия ограничений.

С начала эпидемии COVID-19 от коронавируса в Мосеве вылечились почти 30 тысяч человек. общее число жертв инфекции – 1,5 тысячи пациентов.

Сколько заболевших коронавирусом

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва138 969
1 35824 562
Россия272 0432 53763 166
США1 467 78487 417318 964
Весь мир4 587 757
308 822
1 758 259

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 17 мая 2020, 00:36

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленский – последний президент: раскрыто будущее Украины
Дерзкое требование Лукашенко к Путину вызвало шок
Обнародовано доказательство вины Порошенко в провокации у Крымского моста
Саакашвили набирает людей с улицы для нового переворота на Украине

Шоу-бизнес

"У них давно нет чувств": вскрылись подробности развода Эмина Агаларова
Известной телеведущей пришлось забыть о материнстве из-за серьезной операции
"Опять началось": завязавшую с наркотиками Борисову поймали на краже
Это вермишель? Нелепая прическа Бузовой вызвала смех у народа

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Сериалы

"Глаз не отвести": избранница Нагиева из "Кухни" показала роскошное тело в купальнике

Артистка похвасталась формами
Шоу-бизнес

"Совсем не весело": Васильев боится выходить на работу после случившегося с ним и Бабкиной

Артистка и историк переболели пневмонией
Шоу-бизнес

Новая пассия Жигунова располнела и перестала походить на Заворотнюк

Раздобревшая на карантине журналистка скрывает фигуру
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 мая 2020 года

Создания вакцины или лекарства от страшной болезни ждут простые люди

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака
Гороскоп на выходные 16-17 мая 2020 года
Совет на выходные 16-17 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Он не святой": Тарасова откровенно о нетрезвом состоянии Ягудина
Сделано заявление о триумфальном возвращении Загитовой
Сбежавшая к Плющенко Трусова эмоционально обратилась к Тутберидзе
Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко

Регионы

Россиянам предложили скидку на похоронные услуги на фоне коронавируса
Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+