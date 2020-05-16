Власти Москвы рассказали о сроках смягчения ограничений из-за коронавируса

В Москве и Московской области сохраняется самая сложная эпидемиологическая ситуация. И если в других регионах карантинные меры начали постепенно ослаблять, то жителям центра России еще придется подождать.

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк считает, что прежде, чем поднимать вопрос о том, когда снимут карантин в Москве, необходимо проследить за динамикой распространения коронавируса COVID-19 в течение двух недель после майских праздников. До этого говорить о смягчении режима опрометчиво.

"До 21–22 числа говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время", – подчеркнул Немерюк.

Политик отметил, что именно поэтому карантинные меры в столице были продлены до 31 мая. Однако руководитель департамента обратил внимание, что с 12 мая власти города разрешили возобновить работу промышленных и строительных компаний. Благодаря этому около полумиллиона человек вернулись на работу.

Алексей Немерюк добавил, что в Москве за нарушение ограничительных мер ежедневно штрафуют от 50 до 70 магазинов. Он пояснил, что компании могут понести наказание за сотрудников, которые не надели или сняли защитные маски.

Напомним, что в ходе своего обращения к гражданам страны 11 мая президент России Владимир Путин, говоря о том, когда снимут карантин, заявил, что период всеобщих нерабочих дней завершается с 12 мая.