Больше 270 тысяч зараженных: свежие цифры по коронавирусу в России

За истекшие сутки выявлено 9 200 новых случаев коронавируса в России. Общее число заболевших COVID-19 в нашей стране составило 272 043 человека.
По-прежнему наибольшее число зараженных фиксируется в столице: за сутки коронавирус в Москве выявлен у 3 505 человек. Тем не менее динамика распространения эпидемии продолжает снижаться – до этого в течение около двух недель в городе фиксировалось около пяти тысяч заболевших ежесуточно.
На втором месте по выявленным случаям находится Московская область – 937 новых больных коронавирусом за сутки. В Санкт-Петербурге зафиксировано 525 новых случаев.
Новость дополняется.
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