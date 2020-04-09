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Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 апреля 2020 года

Фото: XinHua/www.globallookpress.com
Каждый день пандемия коронавируса забирает сотни жизней по всему миру. Вакцину ученые обещают в лучшем случае в конце года, а пока каждая страна действует по принципу "спасение утопающего – дело рук самого утопающего". Последние новости об эпидемии коронавируса COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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Коронавирус в мире 

Заболели – 1446091;       

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Умерли – 83491;       

Выздоровели – 308879.     

На Соединенные Штаты приходится почти четверть зараженных коронавирусом в мире – 401 тысяча человек. В эпицентре пандемии – Нью-Йорке – умерли более четырех тысяч человек, сообщает университет Джона Хопкинса. За последние сутки жертвами коронавируса в США стали 1736 человек – это рекордный показатель за последние дни.   

Ученые по всему миру трудятся над созданием вакцины против COVID-19. Интересный вариант предложили американские исследователи. Они смогли создать искусственный вирус. Он содержит фрагменты S-белка, из которого состоят шипы коронавируса. Эффективность такого подхода проверели на грызунах. Одна доза вакцины вырабатывала у животных иммунитет.  

Коронавирус в России   

Заболели – 8672;       

Умерли – 63;       

Выздоровели – 580.  

Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 1175 человек. Президент Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами выступил с обращением к россиянам.   

Глава государства объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса. В частности, глава государства установил надбавки для врачей, борющихся с коронавирусом – до 80 тысяч рублей в месяц. Также Путин призвал глав регионов действовать аккуратно и не ухудшать ситуацию в экономике запретами и ограничениями на фоне борьбе с COVID-19.  

Между тем аналитики Центробанка предупредили о возможности второй волны коронавируса. По их мнению, к этому может привести ослабление экономики в результате первой волны заболевания. Но благодаря накопленным запасам страна может чувствовать себя более-менее уверенно, считают эксперты.   

Постепенно некоторые компании и предприятия возвращаются к привычному графику работы. С 9 апреля Сбербанк переводит сотрудников на стандартный режим.   

Коронавирус в Москве   

Заболели – 5841;       

Умерли – 31;       

Выздоровели – 270.   

За последние сутки зафиксировано 660 новых случаев коронавируса в Москве. На совещании 8 апреля с Владимиром Путиным мэр столицы Сергей Собянин назвал последствия возможного закрытия города на карантин. В таком случае долго функционировать Москва бы не смогла, предупредил градоначальник.   

Собянин предоставил Путину статистику по режиму всеобщей изоляции в Москве. В эти дни в городе работают около трех миллионов человек – всего передвигается четверть населения, а два миллиона человек перешли на удаленный режим, еще два находятся в отпуск.   

"На сегодня это более или менее оптимальный баланс", – сказал столичный градоначальник.   

В услрвиях коронавируса работу предприятий останавливать нельзя, подчеркнул Собянин. Также он призвал столичных бизнесменов воздержаться от сокращений сотрудников. При этом мэр в очередной раз гарантировал, что город поможет оставшимся без средств к существованию людям.

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва584131270
Россия867263580
США4012541156421233
Весь мир1446091
 83491
308879 

Коронавирус | В Москве | В России | В Италии | В мире    

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 9 апреля 2020, 00:04

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