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Гороскоп
Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года

Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года

Фото: Дни.ру
Весам нужно настроиться на позитив, Стрельцы проявят лучшие черты своей натуры, а Козерогам уделить внимание своему здоровью. Подробности читайте в гороскопе на выходные, 18 и 19 июля 2020 года.
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Овен

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У Овнов в эти выходные может быть эдакое заботливое настроение. Вы можете охватить желанием помочь и приласкать все живое вокруг вас, от домашних животных до своих возлюбленных. Главное в этом деле не перегнуть палку, ведь некоторые могут воспринять избыток внимания и опеки удушающим. Также гороскоп говорит, что не стоит забывать о себе самих. Ваши близкие рады видеть вас расслабленными и счастливыми, поэтому направьте энергию и на то, чтобы побаловать себя.

Телец

Будет много забот. Различные обязанности могут накинуться на вас одновременно со всех сторон. Куча людей будет жаждать вашего внимания. Как вежливый и ответственный человек, вы можете почувствовать себя обязанными успеть всюду. Но, скорее всего, это будет невозможно. Поэтому гороскоп советует, в эти выходные, 18 и 19 июля, расставьте приоритеты и решайте только самые главные вопросы.

Близнецы

Будьте аккуратны в сфере денег. Проявите сдержанность и разумность, не срываясь на импульсивные траты. В целом лучше переждать этот период, воздержавшись от крупных покупок, рискованных вложений, кредитов и прочих манипуляций в финансовой сфере. Гороскоп говорит, лучше всего просто займитесь текущей работой, спокойно и без спешки, раскидав старые "хвосты". Скоро ситуация станет более ровной.

Рак

В эти выходные чувственная сторона Раков, скорее всего, проявит себя. Вас будет привлекать все, что связано с эмоциями, эстетикой и прочим. Это время хорошо подходит для походов в музей, чтения хорошей книги, прогулок в каких-то красивых местах. Гороскоп говорит, 18 и 19 июля найдется пространство и для любовных отношений. Романтические встречи будут бурными и страстными. Наслаждайтесь моментом.

Лев

Если вы в последнее время немного сбились с пути и не знаете как и куда двигаться дальше, то сейчас у Львов наступает период, позволяющий привести все в норму. Ищите ориентиры, как внутри, так и вне себя. Это может появившаяся убежденность в верности цели, так и встреча людей, которые могут стать для вас отличными советчиками или примерами. Гороскоп говорит, если в эти выходные, 18 и 19 июля, вы встретите людей, на которых вам бы хотелось быть похожими, постарайтесь провести с ними побольше времени, чтобы впитать их стиль мышления и поведения.

Дева

В эти выходные, вероятно, Девы будут оказываться в нужном месте в нужное время, встречать нужных людей и выбирать наилучшие альтернативы. Используйте появившиеся возможности по полной программе. Гороскоп говорит, будьте готовы к переменам. Ваши действия в эти выходные могут повлечь за собой серьезные изменения в жизни, хотя и не сразу. Впрочем, преимущественно это будут позитивные перемены, так что особенно волноваться не стоит.

Весы

В эти выходные Весы могут просыпаться по утрам, смотреть в зеркало и думать, что ненавидят то, что видят, хотя при этом, не исключено, будут выглядеть вполне хорошо. Все дело в настрое. Быть может, напряжение последних дней или какие-то неудачи привели к тому, что вы видите реальность в серых тонах. Выше нос и больше позитива. Впрочем, гороскоп говорит, если вы уверены в том, что вам нужно привести в порядок, это будут хорошие дни для покупки новой одежды или стрижки. Чтобы поднять настроение, побалуйте себя – это больше необходимость, чем роскошь.

Скорпион

Это будет волшебный период, который можно охарактеризовать как самопознание через отношения. Скорпионы в эти выходные, 18 и 19 июля, будут близки телесно и духовно к тем, кого они любят. Это шанс сказать самые теплые слова и углубить отношение. Более того, кто-то, вероятно, будет нуждаться в вашей помощи, и вы будете в силах ее дать. Гороскоп говорит, в эти дни вы будете особенно чувствительны и проницательны. Постарайтесь, чтобы ваш тонус и позитив был высок – у вас есть все, что нужно, чтобы передать его другим.

Стрелец

В эти выходные Стрельцы будут особенно привлекательны. Ваша естественная теплая и любящая натура проявится с самых лучших стороны. Даже случайные встречи с представителями противоположного пола могут привести к сближению, а новые знакомые могут стать друзьями. Если вы уже в отношениях, то это отличное время, чтобы создать незабываемую атмосферу взаимного тепла и доверия.

Козерог

Уделите внимание своему здоровью. Козерогам в эти выходные следует вернуть в норму распорядок дня, если в последнее время он существенно сбился. Правильно питайтесь, занимайтесь спортом, не злоупотребляйте вредными привычками. Гороскоп говорит, очень важно высыпаться, особенно если на этой недели у вас был недосып. Восстановите силы, они определенно вам понадобятся для новых свершений.

Водолей

В эти выходные Водолеям будет сложно отвлечься от мыслей о работе. Вероятно в течение дня вы будете то и дело думать о каких-то проектах, которые вызывают у вас интерес или же время на их реализацию поджимает. Вы можете погрузиться в подобные размышления глубже, чем это необходимо. Гороскоп говорит, все же лучше сделать так, чтобы это не отвлекало вас от других важных дел, например, от семьи и детей, или возлюбленных. Позвольте себе взять паузу и немного отвлечься.

Рыбы

Чтобы вернуть баланс и гармонию в свою жизнь, Рыбам в эти выходные нужно заняться "ремонтными работами", будь то отношения, материальная или духовная сфера. Если были ссоры – помиритесь, если вы в плохом настроении – найдите способ его повысить. Сделайте уборку дома, выкиньте хлам, сделайте нужные покупки. Гороскоп говорит, именно такой подход позволит вам вернуться в норму и двигаться дальше с новыми силами и уверенностью.

Гороскоп на июль | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Любовный |Китайский | Славянский

17 июля 2020, 12:50

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