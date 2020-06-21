После кольцевого солнечного затмения 21 июня грядут большие перемены в жизни людей

21 июня в 9:40 по московскому времени произошло кольцевое солнечное затмение. Это событие можно считать знаковым, поскольку оно пришлось на День летнего солнцестояния.

Астролог Татьяны Лукашевич еще в декабре прошлого года предупреждала, что в мире наступит " кармическое зачищение, и многие уйдут из этого мира досрочно". Спустя несколько месяцев ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Кроме того, она угадала, когда в России отменят карантин – 11 мая. В этот день Владимир Путин объявил, что нерабочие дни из-за пандемии закончились.

Поэтому и на следующее предупреждение Лукашевич не стоит махать рукой. Астролог заявила, что произошедшее 21 июня кольцевое солнечное затмение станет началом перемен. Особенно важный момент наступает для людей, которые родились с 18 по 25 июня, с 21 по 26 сентября, с 20 по 25 декабря, с 19 по 24 марта.

Сначала затмение может что-то забрать, обратил внимание астролог. Однако это будет сделано лишь для того, чтобы потом человек обрел что-то новое. "Если вы чувствуете, что вот оно – началось, то не ленитесь, не печальтесь, а закладывайте нужный вам жизненный цикл, минимум на 9 лет", – пояснила Лукашевич.

Кроме того, спонтанные решения не принесут ничего хорошего. По крайнем мере, до 13 июня. Не нужно подвергаться эмоциям, потому что сейчас люди находятся "в коридоре затмений, который продлится до 5 июля". В этот день произойдет лунное затмение.

Астролог настоятельно рекомендует на протяжении следующих нескольких недель избегать конфликтов, подавлять любое проявление агрессии. Также нужно быть внимательным во время вождения транспорта.