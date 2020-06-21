Гороскоп на май Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Воскресенье
21 июня
Лента новостей
13:17
Дочь Кудрявцевой переплюнула Волочкову
13:07
Объявлено о начале "второй стадии отмазывания Ефремова"
12:27
Кровь и синяки: Прилучный напугал народ изуродованным лицом
12:25
Составлен рейтинг Лукашенко перед выборами
11:49
Достающие тело замурованного ребенка спасатели попали на видео
11:48
Неприлично дорогой наряд Волочковой в церкви шокировал прихожан
11:44
После кольцевого солнечного затмения 21 июня грядут большие перемены в жизни людей
11:14
Добронравов из сериала "Сваты" ушел из театра
11:12
"Моей Аленке 60": Буйнов поделился фотографиями жены
11:10
"На себя не похожа!": изменившаяся Пугачева вызвала оторопь
10:42
Вдова Иосифа Кобзона подцепила смертельный вирус
10:37
"Лежу, никуда не выхожу": здоровье Михаила Жванецкого ухудшилось
10:23
Путин высказался о второй волне коронавируса в России
08:08
Мать Тимати и его возлюбленная больше не хотят друг друга видеть
06:02
"Жить вместе я не готова": Айза Анохина не хочет впускать в дом нового возлюбленного
04:01
Принц Гарри и Меган Маркл сделали последнее ради отречения от монарших обязанностей
02:03
"Милашка": женский образ Харламова заставил народ смеяться до слез
01:30
Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 июня 2020 года
23:57
"С пигментными пятнами и синяками": Кудрявцева продемонстрировала Собчак "честное" фото
20:05
Полина Гагарина в леопардовом бикини решила сбежать от поклонников
18:08
Прилучный уплыл с детьми на корабле после развода с Муцениеце
17:47
Алена Рапунцель сделала заявление об уходе из реалити-шоу "Дом-2"
17:47
Семен Слепаков жестко высмеял слетевшего с катушек рэпера Джигана
17:45
Доктор Мясников рассказал об опасных видах головной боли
17:21
"Предстоит долгий путь": Меган Маркл заявила о намерении податься в американскую политику
17:02
"Тут извержение вулкана": обнаженный Лазарев сделал "постельный" снимок
16:24
Боня начала раздавать свои вещи бесплатно после слов о "россиянах-нищебродах"
16:21
Виторган и Нинидзе решили очиститься после слухов о разрыве
15:39
Наркомана Ефремова проверили на вменяемость: результаты экспертизы
15:37
"Забрал все, что я накопила": Волочкова сообщила об ограблении
15:15
Алексея Ягудина арестовали в США за вождение в нетрезвом виде
15:10
Инфекционист сообщил о способе избежать второй волны коронавируса
14:57
Умер автор хита "На заре" Олег Парастаев
14:43
"Переживу все! И тебя, мой сынок!": бездетная дочь оставила Успенской загадочное послание
14:21
"Меня там вылечили": Елена Малышева спасла жизнь Александру Васильеву
14:04
Изгнанную из театра Татьяну Доронину госпитализировали
13:54
Пригожин показал видео с беременной певицей Валерией
13:53
"Нет получше?": поклонники недовольны выбором актрисы на роль принцессы Дианы
13:29
"Она все видит": Цискаридзе скорбит по ушедшей из жизни матери
13:28
"Шаг в будущее": ГУУ открыл в Москве две фотовыставки об искусственном интеллекте
13:16
Лукашенко заявил о попытках "раскачать ситуацию" в Белоруссии из-за рубежа
13:04
Стало известно о жестокости Ефремова к женам и любовницам: Сколько женщин изувечил
13:03
Жена Александра Цекало загадала на день рождения весьма интересное желание
12:49
Народу показали квартиру погибшего из-за Ефремова водителя
12:24
Анджелина Джоли впервые озвучила причину расставания с Брэдом Питтом
12:05
Наталья Фриске удивила преображением после коррекции части лица
11:55
"Как Бузова": Лолиту с новыми волосами обвинили в подражании певице
11:36
"Ты был таким жирным?": Басков после голодания шокировал народ
11:18
"Он и так уже получеловек": отсидевший Долинский о смерти Ефремова в тюрьме
11:10
В Кремле ответили на намеки Лукашенко о вмешательстве в выборы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Состояние Жукова ухудшилось после жутких откровений
"Билеты на пособие купили?": Пригожина и Валерию затравили за видео
Наркомана Ефремова проверили на вменяемость: результаты экспертизы
Лучше всех: дети несут цветы и игрушки к могиле внезапно умершего Галкина
"Тут извержение вулкана": обнаженный Лазарев сделал "постельный" снимок
Самойлова утерла нос борющейся с раком Заворотнюк
Гороскоп
После кольцевого солнечного затмения 21 июня грядут большие перемены в жизни людей

После кольцевого солнечного затмения 21 июня грядут большие перемены в жизни людей

Фото: Maxim Fedorov/Russian Look/www.globallookpress.com
21 июня в 9:40 по московскому времени произошло кольцевое солнечное затмение. Это событие можно считать знаковым, поскольку оно пришлось на День летнего солнцестояния.
прочитано 942 раза

Астролог Татьяны Лукашевич еще в декабре прошлого года предупреждала, что в мире наступит " кармическое зачищение, и многие уйдут из этого мира досрочно". Спустя несколько месяцев ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Кроме того, она угадала, когда в России отменят карантин – 11 мая. В этот день Владимир Путин объявил, что нерабочие дни из-за пандемии закончились.

ПО ТЕМЕ

Гороскоп на июнь 2020 года

Гороскоп: судьбоносные даты 2020 года

Поэтому и на следующее предупреждение Лукашевич не стоит махать рукой. Астролог заявила, что произошедшее 21 июня кольцевое солнечное затмение станет началом перемен. Особенно важный момент наступает для людей, которые родились с 18 по 25 июня, с 21 по 26 сентября, с 20 по 25 декабря, с 19 по 24 марта.

Сначала затмение может что-то забрать, обратил внимание астролог. Однако это будет сделано лишь для того, чтобы потом человек обрел что-то новое. "Если вы чувствуете, что вот оно – началось, то не ленитесь, не печальтесь, а закладывайте нужный вам жизненный цикл, минимум на 9 лет", – пояснила Лукашевич.

Кроме того, спонтанные решения не принесут ничего хорошего. По крайнем мере, до 13 июня. Не нужно подвергаться эмоциям, потому что сейчас люди находятся "в коридоре затмений, который продлится до 5 июля". В этот день произойдет лунное затмение.

Астролог настоятельно рекомендует на протяжении следующих нескольких недель избегать конфликтов, подавлять любое проявление агрессии. Также нужно быть внимательным во время вождения транспорта.

Автор: 21 июня 2020, 11:44 Источник: Комсомольская правда
ФОТОРЕПОРТАЖ

Землю накрыло солнечное затмение

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко заявил о попытках "раскачать ситуацию" в Белоруссии из-за рубежа
В Кремле ответили на намеки Лукашенко о вмешательстве в выборы
Путин ответил Зеленскому на слова о развязавшем Вторую мировую войну СССР
Народ устроил спор об истории после статьи Путина

Шоу-бизнес

Семен Слепаков жестко высмеял слетевшего с катушек рэпера Джигана
"Предстоит долгий путь": Меган Маркл заявила о намерении податься в американскую политику
"Тут извержение вулкана": обнаженный Лазарев сделал "постельный" снимок
Боня начала раздавать свои вещи бесплатно после слов о "россиянах-нищебродах"

Проишествия

Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами
Четверо погибших: появились подробности стрельбы на севере Москвы
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в центре Москвы: подробности
Появились шокирующие подробности убийства студентки историком Соколовым: Глумился над телом!

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Неприлично дорогой наряд Волочковой в церкви шокировал прихожан

Балерину публично осудили за неподобающий внешний вид
Гороскоп

После кольцевого солнечного затмения 21 июня грядут большие перемены в жизни людей

Астролог рассказал, чего нужно избегать

Сериалы

Добронравов из сериала "Сваты" ушел из театра

Заявление актер подал еще в марте
Шоу-бизнес

"Жить вместе я не готова": Айза Анохина не хочет впускать в дом нового возлюбленного

Певица заявила, что в ее доме нет места для мужчины

Гороскоп

После кольцевого солнечного затмения 21 июня грядут большие перемены в жизни людей
Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 18 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына
Чемпионка Ефимова бросила живущую в нищете мать
"Дали больше бабла": Трусова покинула Тутберидзе не по собственной воле

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+