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Гороскоп

Гороскоп совместимости: Рыбы с другими знаками Зодиака

Фото: Дни.ру
Вера Хубелашвили

Вера Хубелашвили блогер

 Астролог
Совместимость Рыб со всеми знаками Зодиака по просьбе "Дни.ру" описала астролог Вера Хубелашвили.
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РЫБЫ – ОВЕН

Овен здесь — единоличный лидер. Его влияние и авторитет никто и не стремиться оспорить. Рыбы всегда ищут такого руководителя в отношениях. Может показаться, что все идеально, но это далеко не так. Овен часто не считается с желанием Рыб, так что те бывают недовольны тем, что происходит в отношениях. Однако, если Овен будет достаточно внимателен, получатся хорошие отношения.

РЫБЫ – ТЕЛЕЦ

По шкале школьных оценок, такой брак получил бы от трех баллов до четырех. На "пятерку" он явно не тянет, но в целом оба партнера удовлетворены друг другом. Рыбам часто бывает неприятна грубая прямая манера Тельца. И ему, чтобы наладить дела, часто приходится поступиться своими манерами и пойти навстречу Рабам. Тогда отношения устроят обоих.

РЫБЫ – БЛИЗНЕЦЫ

Оба этих знака заключают в себе противоположности. Таким людям сложно разобраться даже в собственном внутреннем мире, а потому и на особо удачный брак не стоит рассчитывать. Секс, вероятнее всего, будет вялым. Близнецы постоянно будут наносить Рыбам обиды, да и те в долгу не останутся. Можно сказать, что эти оба не знают, в какое русло направить отношения. У них нет лидера, оттого и проблемы.

РЫБЫ – РАК

Мягкий Рак отлично чувствует себя в отношениях с противоречивыми Рыбами. Они не пытаются взять верх в отношениях, так что он тут остается единственным лидером. У них отличная сексуальная сочетаемость, что только усиливает связь. Но самое главное – партнеры прекрасно чувствуют друг друга на уровне эмоций.

РЫБЫ – ЛЕВ

Льву общаться с Рыбами просто не интересно. Он не понимает, как можно быть такой противоречивой натурой и предпочитает держать рядом с собой людей с более однозначным характером. Да и Рыбы вряд ли заинтересованы в том, чтобы найти точки соприкосновения со Львом, даже если он им нравится. В итоге получается очень ненадежная пара плохо совместимых людей.

РЫБЫ – ДЕВА

Рыбам хочется получать больше эмоций, чем им способна дать Дева. А она не намерена стараться больше, потому что не видит в этом надобности. Если Рыбам что-то не нравится, она способна совершить худшее, что вообще можно сделать на ее месте, — покритиковать Рыб. Такого подхода Рыбы бояться больше всего, а потому вся симпатия к Деве у них моментально улетучивается.

РЫБЫ – ВЕСЫ

Два двойственных знака не смогут найти равновесия. Им нужен кто-то, способный задавать вектор отношениям. Но ни Весы, ни Рыбы не желают возлагать на себя такую миссию. Можно постараться продлить союз на какое-то время, однако он обречен с смого начала.

РЫБЫ – СКОРПИОН

Скорпион — этот самый лидер, в котором остро нуждаются Рыбы. Ему просто с ними, поскольку он старается не заморачиваться на счет их внутренних противоречий. В интимной сфере у них тоже все благополучно, так что симпатия мгновенно дополнится пылкой страстью. Нет сомнения в том, что это отличный брак.

РЫБЫ – СТРЕЛЕЦ

Стрелец не против иметь сексуальные отношения с Рыбами, если они его привлекают и внешне, и внутренне. Но вот построить отношения – это уже совсем другой разговор. Рыбы слишком лишены эмоций и потому неинтересны для Стрельца. Они могут намекать на свой глубокий внутренний мир, но что с него толку, если весь этот мир где-то скрыт от глаз Стрельца? Это выглядит как какой-то миф, а Стрельцу хочется встречаться с чем-то конкретным. В конце концов, эти отношения развалятся.

РЫБЫ – КОЗЕРОГ

Рыбы не имеют ничего против того, чтобы связать свою судьбу с Козерогом. Он тоже испытывает к ним значительную симпатию. Каждый находит в другом то, что ищет в партнере своей мечты. Рыбы – защитника и лидера, Козерог – преданного партнера и эмоциональный фон.

РЫБЫ – ВОДОЛЕЙ

Рыбы для Водолея – это большая обуза. Они требуют внимания и прочного соприкосновения с их глубоким внутренним миром. Водолею вполне хватает своего внутреннего мира, а тот, что у Рыб, ему совершенно не интересен. Если есть какая-то конкретная проблема, он готов помочь. В противном случае, говорить не о чем. С Рыбами у него может быть приятная сексуальная связь, но не более того.

РЫБЫ – РЫБЫ

Рыбы с Рыбами – это не самый благополучный союз. Они могут общаться на одной волне, хорошо понимать друг друга. Но куда идут эти отношения? Ответ дать некому, потому что оба движутся вслепую. В итоге они сосредоточатся на примитивных сторонах отношений, напрочь забыв о глубоком духовном содержании. Конечно, так жить вполне можно. Но оба партнера нуждаются в чем-то большем.

15 мая 2020, 19:12

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