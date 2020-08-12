Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 августа 2020 года

Число случаев коронавируса в России 12 августа превысило 897 тысяч, вылечились свыше 703 тысячи пациентов, 15 131 инфицированный скончался. За последние сутки выявлено 4 945 зараженных.
Президент России Владимир Путин объявил о государственной регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Ее назвали "Спутник V". Она разработана в центре эпидемиологии имени Гамалеи. По словам главы государства, в испытаниях препарата принимала участие его дочь.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал первую российскую вакцину от коронавируса эффективной и безопасной. У участвовавших в испытаниях добровольцев выработаны антитела, они чувствуют себя хорошо.
В Центре эпидемиологии имени Гамалеи отметили, что вакцина от коронавируса вырабатывает антитела на два года. У ученых, сделавших прививку, спустя пять месяцев наблюдается высокий уровень иммунитета к инфекции, заявил глава исследовательского центра Александр Гинцбург.
Из 20 государств поступили запросы на более чем миллиард доз вакцины "Спутник V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Но произведенные в нашей стране объемы будут использовать только для внутреннего потребления, уточнил он.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 20 миллионов человек. Скончались 737 тысяч. В США зафиксировано 5,09 миллиона случаев.
Коронавирус в Москве
Заболели – 248 922
Умерли – 4 599
Выздоровели – 191 598
Коронавирус в России
Заболели – 897 599
Умерли – 15 131
Выздоровели – 703 175
Коронавирус в мире
Заболели – 20 223 990
Умерли – 737 380
Выздоровели – 10 780 833
Статистика коронавируса в России и мире на 12 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|248 922
|4 599
|191 598
|Россия
|897 599
|15 131
|703 175
|США
|5 090 534
|131 670
|1 696 059
|Весь мир
|20 223 990
|737 380
|10 780 833
Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире
Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики
Популярные темы форума
Хочу услышать ответы от мужчин
как сварить спагети ,что-бы получилось вкусно?
Ирина Меладзе заявила,что старый мужчина бегает за молодыми
В каких городах трудно выживать???
Я фигуристая, а он говорит полная
Многие люди хотят СССР назад.
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Кем возомнил себя Лукашенко?
Традиционная семья (созданная Богом)не получается
Кто должен быть президентом Белоруссии?