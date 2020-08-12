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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 августа 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 августа 2020 года

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Первая в мире вакцина против коронавируса зарегистрирована в России. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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Число случаев коронавируса в России 12 августа превысило 897 тысяч, вылечились свыше 703 тысячи пациентов, 15 131 инфицированный скончался. За последние сутки выявлено 4 945 зараженных.

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Президент России Владимир Путин объявил о государственной регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Ее назвали "Спутник V". Она разработана в центре эпидемиологии имени Гамалеи. По словам главы государства, в испытаниях препарата принимала участие его дочь.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал первую российскую вакцину от коронавируса эффективной и безопасной. У участвовавших в испытаниях добровольцев выработаны антитела, они чувствуют себя хорошо.

В Центре эпидемиологии имени Гамалеи отметили, что вакцина от коронавируса вырабатывает антитела на два года. У ученых, сделавших прививку, спустя пять месяцев наблюдается высокий уровень иммунитета к инфекции, заявил глава исследовательского центра Александр Гинцбург.

Из 20 государств поступили запросы на более чем миллиард доз вакцины "Спутник V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Но произведенные в нашей стране объемы будут использовать только для внутреннего потребления, уточнил он.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 20 миллионов человек. Скончались 737 тысяч. В США зафиксировано 5,09 миллиона случаев.

Коронавирус в Москве

Заболели – 248 922

Умерли – 4 599

Выздоровели – 191 598

Коронавирус в России

Заболели – 897 599

Умерли – 15 131

Выздоровели – 703 175

Коронавирус в мире

Заболели – 20 223 990

Умерли – 737 380

Выздоровели – 10 780 833

Статистика коронавируса в России и мире на 12 августа 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва248 922
4 599191 598
Россия897 59915 131703 175
США5 090 534131 6701 696 059
Весь мир20 223 990
737 380
10 780 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 12 августа 2020, 06:00

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