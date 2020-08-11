Без изоляции и масок: немецкие ученые нашли простое средство защиты от коронавируса

Немецкие ученые из Рурского университета нашли простой способ уменьшить риск заражения коронавирусом. Для этого нужно всего лишь пользоваться жидкостью для ополаскивания ротовой полости.
В ходе экспериментов исследователи установили, что жидкость уничтожает частицы вируса. Это подтвердил опыт, в рамках которого SARS-CoV-2 поместили в раствор с жидкостью и встряхнули сосуд, подобно полосканию. Специалисты выяснили, что если прополоскать рот таким образом трижды, коронавирус будет полностью нейтрализован.
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