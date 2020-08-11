Российской вакцине от COVID-19 дали название

Представители Министерства здравоохранения России сообщили, что российская вакцина от коронавируса COVID-19 способно придать организму иммунитет, который будет действовать порядка двух лет. В ведомстве также отметили, что отечественный препарат будет носить название Гам-КОВИД-Вак.

Эксперты Минздрава добавили, что вакцина успешно прошла несколько этапов тестирования. Ее испытывали на грызунах и обезьянах, а также на двух группах людей. Особое внимание в ведомстве обратили на то, что прививка не содержит в себе частиц самого коронавируса.