Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 июля 2020 года

Коронавирусом в России заразились более 752 тысяч человек, выздоровели 523 тысячи пациентов, умерли 11 937 человек. За последние сутки в нашей стране выявлено 6 248 инфицированных.
У Москвы есть шансы избежать повторного введения карантина из-за коронавируса, считает мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, риски сохраняются, но город, вероятно, избежит новой "жесткой вспышки".
Ученые из Европейского университета Санкт-Петербурга выяснили, что антитела к коронавирусу есть в среднем у 8% горожан. Примечательно, что у тех, кто стал чаще мыть руки во время эпидемии, иммунитет обнаружен лишь у 6,2%.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 13,58 миллиона человек. Скончались более 584 тысяч. В США – 3,49 миллиона инфицированных, в Бразилии – 1,96 миллиона, в Индии – 968 тысяч.
Великобритания обвинила российскую разведку в попытке украсть материалы по разработке вакцины от коронавируса. В Лондоне считают, что связанная с Москвой хакерская группа атаковала несколько организаций
Коронавирус в Москве
Заболели – 231 801
Умерли – 4 258
Выздоровели – 168 955
Коронавирус в России
Заболели – 752 797
Умерли – 11 937
Выздоровели – 531 692
Коронавирус в мире
Заболели – 13 340 990
Умерли – 579 380
Выздоровели – 7 110 833
Статистика коронавируса в России и мире на 17 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|231 801
|4 258
|168 955
|Россия
|752 797
|11 937
|531 692
|США
|3 490 534
|124 670
|1 116 059
|Весь мир
|13 580 990
|584 380
|7 210 833
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