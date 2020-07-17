Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 июля 2020 года

Москва, вероятно, избежит повторного карантина, заявил мэр Сергей Собянин. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".



Коронавирусом в России заразились более 752 тысяч человек, выздоровели 523 тысячи пациентов, умерли 11 937 человек. За последние сутки в нашей стране выявлено 6 248 инфицированных.



У Москвы есть шансы избежать повторного введения карантина из-за коронавируса, считает мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, риски сохраняются, но город, вероятно, избежит новой "жесткой вспышки".

Ученые из Европейского университета Санкт-Петербурга выяснили, что антитела к коронавирусу есть в среднем у 8% горожан. Примечательно, что у тех, кто стал чаще мыть руки во время эпидемии, иммунитет обнаружен лишь у 6,2%.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 13,58 миллиона человек. Скончались более 584 тысяч. В США – 3,49 миллиона инфицированных, в Бразилии – 1,96 миллиона, в Индии – 968 тысяч.

Великобритания обвинила российскую разведку в попытке украсть материалы по разработке вакцины от коронавируса. В Лондоне считают, что связанная с Москвой хакерская группа атаковала несколько организаций

Коронавирус в Москве

Заболели – 231 801

Умерли – 4 258

Выздоровели – 168 955

Коронавирус в России

Заболели – 752 797

Умерли – 11 937

Выздоровели – 531 692

Коронавирус в мире

Заболели – 13 340 990

Умерли – 579 380

Выздоровели – 7 110 833

Статистика коронавируса в России и мире на 17 июля 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 231 801 4 258 168 955 Россия 752 797 11 937 531 692 США 3 490 534 124 670 1 116 059 Весь мир 13 580 990

584 380

7 210 833



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