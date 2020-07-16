Собянин объявил об открытии записи на бесплатные тесты на COVID-19

Электронная запись на бесплатное тестирование москвичей открылась 16 июля. По словам градоначальника, можно на две недели вперед выбрать удобное время для сдачи анализа. "По возможности мы будем расширять такие услуги", – добавил мэр.
Он напомнил, что в Москве делается примерно в два раза больше тестов на коронавирус, чем в других регионах страны. И показатель столицы – один из самых высоких в мире, подчеркнул градоначальник. Собянин уточнил, что в день в городе проводятся порядка 70 тысяч исследований.
Позаботиться о тестировании сотрудников должны и работодатели, отметил мэр. "Если речь идет об ИФА-тестах, то работодатель оплачивает сам забор крови и доставку проб в наши лаборатории. Исследование в лаборатории сделают бесплатно", – сказал Собянин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
Для сдачи бесплатного ПЦР-теста на коронавирус необходимо иметь московский полис ОМС и пройти предварительную запись на процедуру. Сдать анализы можно в 162 городских поликлиниках, а юные жители столицы могут сделать это в 45 детских учреждениях.
Для взрослых пункты тестирования работают с понедельника по пятницу с 13 до 17 часов мск, а в субботу и воскресенье – с 9 до 13. График работы детских пунктов: с 13 до 18 часов мск с понедельника по пятницу, а по выходным – с 9 до 14.
Для сдачи теста необходимо соблюсти несколько условий. За пару часов до процедуры не есть и не пить, воздержаться от курения. За 30 минут исключить жевательную резинку, конфеты, не пользоваться спреем, каплями для носа и не полоскать горло.
Популярные темы форума
Убили кошку редкой породы и очень дорогую
В России преподают в 3 классе такое? Книга о детском сексуальном образовании в школах Европы.
Закат
Я беременна мне 16
Галкин и Пугачева разводятся? А как же дети?
У России есть будущее?
Кто по мне случал?
Кто талантливее?
Когда уже поздно рожать?
Стоит ли мстить?