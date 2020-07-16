Собянин объявил об открытии записи на бесплатные тесты на COVID-19

В Москве открывается электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты в поликлиниках на определение коронавирусной инфекции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Электронная запись на бесплатное тестирование москвичей открылась 16 июля. По словам градоначальника, можно на две недели вперед выбрать удобное время для сдачи анализа. "По возможности мы будем расширять такие услуги", – добавил мэр.



Он напомнил, что в Москве делается примерно в два раза больше тестов на коронавирус, чем в других регионах страны. И показатель столицы – один из самых высоких в мире, подчеркнул градоначальник. Собянин уточнил, что в день в городе проводятся порядка 70 тысяч исследований.

Позаботиться о тестировании сотрудников должны и работодатели, отметил мэр. "Если речь идет об ИФА-тестах, то работодатель оплачивает сам забор крови и доставку проб в наши лаборатории. Исследование в лаборатории сделают бесплатно", – сказал Собянин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Для сдачи бесплатного ПЦР-теста на коронавирус необходимо иметь московский полис ОМС и пройти предварительную запись на процедуру. Сдать анализы можно в 162 городских поликлиниках, а юные жители столицы могут сделать это в 45 детских учреждениях.

Для взрослых пункты тестирования работают с понедельника по пятницу с 13 до 17 часов мск, а в субботу и воскресенье – с 9 до 13. График работы детских пунктов: с 13 до 18 часов мск с понедельника по пятницу, а по выходным – с 9 до 14.

Для сдачи теста необходимо соблюсти несколько условий. За пару часов до процедуры не есть и не пить, воздержаться от курения. За 30 минут исключить жевательную резинку, конфеты, не пользоваться спреем, каплями для носа и не полоскать горло.