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Коронавирус
Собянин оценил вероятность нового карантина в Москве из-за коронавируса

Собянин оценил вероятность нового карантина в Москве из-за коронавируса

Сергей Собянин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мэр столицы Сергей Собянин высказался о вероятности повторного введения ограничительных мер из-за коронавируса. За последние сутки в Москве выявлено рекордно низкое число зараженных с начала апреля.
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Нового карантина в Москве с большой вероятностью удастся избежать, считает Собянин. При этом он отметил, что риски в связи с распространением коронавируса сохраняются. "Надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки", – сказал градоначальник в интервью радио "Комсомольская правда".

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

По России инфекция распространяется не так, как в пределах столицы, отметил Собянин. Коронавирус попал в Москву, заболеваемость достигла пика, затем началось падение. В целом по стране инфекция распространяется постепенно и охватывает один регион за другим.

Собянин указал на отличия в "поведении" коронавируса в Москве и области. По его словам, Подмосковье COVID-19 захватывает с задержкой в несколько недель.

Ранее мэр столицы исключил возможность второй волны коронавируса в Москве в ближайшее время. Он напомнил, что пик эпидемии пройден, к тому же у многих горожан сформировался иммунитет.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Напомним, что карантин из-за коронавируса в Москве был введен 30 марта. Покидать дома запрещалось, если целью не были поездки на работу, походы в магазин и аптеку, обращения за медицинской помощью.

Как сообщала заммэра Анастасия Ракова, иммунитет к коронавирусу выработался более чем у 20% москвичей. Жители столицы могут сдать бесплатный тест на определение инфекции и антител.

Автор: 16 июля 2020, 12:02 Источник: Радио "Комсомольская правда"

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