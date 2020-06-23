Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 июня 2020 года

За сутки коронавирус в России выявили у 7 600 человек. С начала эпидемии в нашей стране зафиксировано свыше 592 тысячи инфицированных. олее 344,4 тысячи пациентов выздоровели, 8 206 умерли.
Москва продолжает отменять ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. С 23 июня в городе полностью откроются кафе и рестораны, а также фитнес-центры. Они были закрыты три месяца. Также власти снимают ограничения с общественной инфраструкуры, детских садов и библиотек.
Россиянам из-за коронавируса придется носить маски даже осенью, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что осень – время простудных заболеваний, а инфекция никуда не ушла.
Согласна актуальным данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более девяти миллионов человек. 469 тысяч пациентов скончались. В США выявили 2,28 миллиона инфицированных, Бразилия находится на втором месте – 1,08 миллиона.
Коронавирус в Москве
Заболели – 215 024
Умерли – 3 617
Выздоровели – 130 431
Коронавирус в России
Заболели – 592 280
Умерли – 8 206
Выздоровели – 344 416
Коронавирус в мире
Заболели – 9 010 990
Умерли – 469 880
Выздоровели – 4 560 060
Статистика коронавируса в России и мире на 23 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|215 024
|3 617
|135 556
|Россия
|592 280
|8 206
|344 416
|США
|2 280 785
|124 819
|730 059
|Весь мир
|9 010 963
|469 880
|4 560 833
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