Составлен прогноз о старте туристического сезона в России

Вопрос о начале летнего туристического сезона в 2020 году стоит особенно остро. Коронавирус, карантин и другие санитарно-эпидемиологические ограничения поставили крест на массовом выезде россиян за рубеж.
Тем, кто все же надеется отдохнуть, остается внутренний туризм. Тут тоже сохраняются определенные ограничения. Однако сняты они могут быть в ближайшее время
К началу июля будут открыты наиболее популярные направления, считает руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Будет дан старт сезону отпусков, передает RT.
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