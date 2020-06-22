Голикова сообщила о продлении масочного режима до зимы

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщила о продлении масочного режима в России. По ее словам, гражданам придется носить средства защиты и пользоваться антисептиками осенью.
В эфире программы "Познер" на Первом канале Голикова рассказала, что проблем с обеспечением жителей страны масками и перчатками нет. Она отметила, что российской промышленности удалось быстро наладить производство средств защиты в условиях распространения вируса.
Напомним, ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась. За последние сутки в стране зарегистрировали 7 600 новых зараженных. Всего коронавирусом заболели 592 280 граждан. Выздоровели и покинули больницы 344 416 человек, умерли 8 206 пациентов.
Популярные темы форума
Зачем парад победы?
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Поправки
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Жила с мужем и его проституткой
Ефремов - наркоман!!!
Хочу работать