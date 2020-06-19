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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 июня 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 июня 2020 года

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале "Дни.ру".
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Коронавирусом в России за сутки заразились 7 790 человек – это минимальный показатель с апреля. С начала эпидемии в нашей стране выявлена 561 тысяча инфицированных. Выздоровели более 313 тысяч человек, скончались 7 660 пациентов.

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В Роспотребнадзоре рассчитывают, что учебный год в школах начнется 1 сентября в очном формате. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

Деловая активность в Москве вернулась к докоронавирусному уровню, сообщили в столичной мэрии. По сравнению с прошлой неделей оборот в сфере бытовых услуг вырос в два раза, как и посещаемость торговых центров, уточнили власти города.

Ветераны Великой Отечественной войны, которые будут находиться на Красной площади во время парада Победы, помещены на карантин, пишет американское агентство Bloomberg. В изоляции они пробудут две недели.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 8,349 миллиона человек, скончались 448,9 тысячи. В США выявили 2,163 миллиона инфицированных, в Бразилии – 955 тысяч.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом. Политик чувствует себя нормально и продолжает работать в удаленном режиме.

Коронавирус в Москве

Заболели – 210 785

Умерли – 3 434

Выздоровели – 130 431

Коронавирус в России

Заболели – 561 091

Умерли – 7 660

Выздоровели – 313 963

Коронавирус в мире

Заболели – 8 210 963

Умерли – 444 880

Выздоровели – 4 360 060

Статистика коронавируса в России и мире на 19 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва210 7853 434130 431
Россия561 0917 660313 963
США2 163 785120 819675 059
Весь мир8 349 963
448 880
4 460 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 19 июня 2020, 06:06

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