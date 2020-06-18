Глава Роспотребнадзора заявила о риске новой вспышки коронавируса

Главный санитарный врач отметила, что респираторные заболевания, как правило, поражают людей в осенне-зимний период. Летом же риски подхватить инфекцию минимальны.
По словам Анны Поповой, в последние недели наблюдается снижение ежедневного прирост зараженных COVID-19 в России. Хорошие результаты в борьбе с распространением инфекции показывает Московский регион.
В эфире телеканала "Россия 24" глава Роспотребнадзора также рассказала об открытии границ. Международное авиасообщение будут восстанавливать аккуратно и постепенно, с оглядкой на опыт европейских государств, передает агентство "Интерфакс".
По состоянию на 18 июня в стране зарегистрирован 561 091 случай заболевания коронавирусом. При этом только половина из них являются активными. Жертвами инфекции стали 7 660 граждан.
Ранее Анна Попова сообщила, что масочный режим продлится в стране еще на месяц или два. Глава ведомства также напомнила, что гражданам нужно поддерживать чистоту помещений, обеззараживать посуду и регулярно мыть руки.
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