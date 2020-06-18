Ученый рассказал о наводящей страх мутации коронавируса: Работает на нас

Недавно американские ученые обнаружили новую мутацию SARS-CoV-2, которая, по их словам, заражает человека в восемь раз быстрее. Такой коронавирус иммунной системе обнаружить достаточно тяжело. Эксперт рассказал, насколько опасен этот вид вируса и стоит ли его бояться.

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