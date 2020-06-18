Ученый рассказал о наводящей страх мутации коронавируса: Работает на нас

По мнению директора по инновационной работе НИИ Пастера Александра Семенова, происходит естественный процесс. Вирус пытается преодолеть межвидовой барьер. Из триллиона частиц получают преимущество лишь те, которые лучше приспособились к заражению человеческого организма.
Новая мутация SARS-CoV-2 дойдет и до России, отметил специалист. Когда это будет, неизвестно. Однако бояться инфекции, по мнению ученого, не надо. Это паразит, который живет в организме человека. Ему невыгодно убивать носителя, поскольку он погибнет сам.
Цель вируса – заразить всех и стать хронической инфекцией или обычной сезонной простудой, поэтому со временем летальных исходов станет меньше. История с коронавирусом завершится, когда у большинства людей на планете будут антитела к SARS-CoV-2.
"Бояться новой мутации не стоит. Можно фигурально выразиться, что она работает на нас", – сказал Семенов.
С начала марта в России выявили свыше 560 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из-за инфекции скончались 7,7 тысячи человек, выздоровели более 314 тысяч жителей страны.
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