Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 июня 2020 года

За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 7 843 человек. С начала эпидемии умерли 7 478 человек, выздоровели более 304 тысяч.
В Москве 17 июня начались клинические испытания двух типов вакцин против коронавируса при участии 38 добровольцев. В военном госпитале имени Бурденко протестируют препарат для внутримышечного введения, а в Сеченовском университете будут испытывать вакцину в виде порошка.
В президентской резиденции в Ново-Огарево и в Кремле установли дезинфекционные туннели для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 8,2 миллиона человек. Зафиксировано более 444 тысяч летальных исходов.
В Соединенных Штатах коронавирусом заразились 2,141 миллиона человек. В Бразилии – свыше 923 тысяч. Россия находится на третьем месте по количеству инфицированных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 209 745
Умерли – 3 434
Выздоровели – 128 385
Коронавирус в России
Заболели – 553 301
Умерли – 7 478
Выздоровели – 304 342
Коронавирус в мире
Заболели – 8 210 963
Умерли – 444 880
Выздоровели – 4 360 060
Статистика коронавируса в России и мире на 18 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|209 745
|3 434
|128 385
|Россия
|553 301
|7 478
|304 342
|США
|2 118 785
|120 819
|665 059
|Весь мир
|8 210 963
|444 880
|4 360 833
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