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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 июня 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 июня 2020 года

Статистика коронавируса в России и мире 18 июня. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
В России коронавирусом заразились более 353 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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За последние сутки коронавирус в России обнаружен у 7 843 человек. С начала эпидемии умерли 7 478 человек, выздоровели более 304 тысяч.

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 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

В Москве 17 июня начались клинические испытания двух типов вакцин против коронавируса при участии 38 добровольцев. В военном госпитале имени Бурденко протестируют препарат для внутримышечного введения, а в Сеченовском университете будут испытывать вакцину в виде порошка.

В президентской резиденции в Ново-Огарево и в Кремле установли дезинфекционные туннели для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 8,2 миллиона человек. Зафиксировано более 444 тысяч летальных исходов.

В Соединенных Штатах коронавирусом заразились 2,141 миллиона человек. В Бразилии – свыше 923 тысяч. Россия находится на третьем месте по количеству инфицированных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 209 745

Умерли – 3 434

Выздоровели – 128 385

Коронавирус в России

Заболели – 553 301

Умерли – 7 478

Выздоровели – 304 342

Коронавирус в мире

Заболели – 8 210 963

Умерли – 444 880

Выздоровели – 4 360 060

Статистика коронавируса в России и мире на 18 июня 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва209 7453 434128 385
Россия553 3017 478304 342
США2 118 785120 819665 059
Весь мир8 210 963
444 880
4 360 833

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Автор: 18 июня 2020, 06:00

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