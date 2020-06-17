Коронавирусный синдром: пандемия нанесла тяжелый удар по психике россиян

Число заболевших коронавирусом в России перевалило за 500 тысяч. Ежедневно люди сталкиваются с потоком негативных новостей об эпидемии: на экранах телевизоров зрители видят жуткие кадры переполненных реанимаций, передовицы газет пестрят сводками о растущем количестве зараженных, а эксперты стращают население ужасными последствиями инфекции. Согласно глобальному исследованию компании Ipsos, тревогу из-за пандемии испытывают почти треть россиян.



Все больше людей обеспокоены негативными последствиями эпидемии коронавируса для собственного здоровья. По данным исследования Ipsos, уровень тревожности в мире стремительно растет.



В проведенном с 7 по 10 мая исследовании специалисты компании выяснили, что больше всех обеспокоены жители Бразилии – в стране выявлено более 850 тысяч зараженных, а с тревогой смотрит в ближайшее будущее 41% респондентов. На втором месте Мексика – 35%.

Россия оказалась на "почетном" третьем месте – рейтинг тревожности наших сограждан составил 32%. В спике самых распространенных проблем оказались также депрессия и бессонница. Их испытывают 18% и 17% россиян соответственно.

Ученые отмечают, что длительная стрессовая ситуация в текущем периоде может спровоцировать расстройство адаптации, когда организм перестает адекватно реагировать на стресс. Как результат – повышенная тревожность, перманентное депрессивное состояние, постоянное беспокойство, астения.

Карантин сказался и на повседневных привычках россиян. По данным исследования Ipsos, в чрезмерном употреблении пищи признались 23% россиян. Из-за постоянного напряжения 14% опрошенных начали больше курить, а чаще прикладываться к спиртным напиткам стали 9% наших сограждан.

Исследователи уверены: переедание, чрезмерное курение и употребление алкоголя являются последствиями острого стресса. Таким образом организм пытается справиться с эмоциональными нагрузками.

Повышенную тревожность и проявление депрессии россияне предпочитают снимать валерианой, а также принимают известный препарат "Афобазол" – разработка российских фармакологов. Граждане приобретают их в аптеке самостоятельно.

Многие отмечают, что эффективность "Афобазола" в борьбе с тревожностью не ниже, чем у многих рецептурных средств. Пользователи Сети в отзывах пишут, что препарат не просто помогает людям справляться с повышенной тревогой, напряженностью, раздражительностью, страхами, депрессивным настроением и ощущением неуверенности, но еще и защищает нервную систему от воздействия стрессовых факторов. "Спокойнее стала и засыпаю лучше", – пишет Анна Маликова.



Стоит отметить, что тут имеет значение ценовой фактор: лекарственная терапия обойдется гораздо дешевле, чем поход к психотерапевтам, где за один сеанс можно оставить несколько тысяч рублей и более. В условиях уменьшения доходов многие просто не могут позволить себе обратиться к специалистам.

Сочетание спровоцированных пандемией факторов ученые уже назвали "коронавирусным синдромом". По мнению исследователей, ему подвержены около 10% населения планеты.

Нынешнее психо-эмоциональное состояние россиян специалисты уже сравнивают с тем, что наблюдалось в эпоху перестройки. Причиной являются длительные невротизирующие переживания, перемены в жизни, нарушение социальных связей, страх перед будущим, а также большое количество тревожной информации в СМИ.

Глава отдела психологии Медицинской школы имени Файнберга в Северо-Западном университете в Чикаго Стюарт Шенкман назвал неопределенность одним из главных факторов, вызывающих беспокойство населения планеты в последние несколько месяцев.

Люди беспокоятся не только за здоровье, но и за свою занятость и востребованность на рынке труда. Как показало проведенное в апреле и мае исследование Ipsos, увольнения боятся 34% респондентов. А более 60% опрошенных обеспокоены растущим уровнем бедности.

Правительства всех стран мира стараются максимально сберечь жизнь людей: на лечение заболевших коронавирусом тратятся миллиарды долларов. Но нельзя забывать и о важности ментального здоровья: постоянный стресс и депрессия могут нанести не менее тяжкий вред здоровью.