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Коронавирус
Известный спортсмен объяснил, почему Лукашенко не ввел карантин в Белоруссии

Известный спортсмен объяснил, почему Лукашенко не ввел карантин в Белоруссии

Почему Александр Лукашенко не ввел карантин из-за коронавируса в Белоруссии. Фото: president.gov.by
Бывший защитник минского футбольного клуба "Динамо" Виталий Дьяков объяснил, почему Александр Лукашенко не стал вводить карантин в Белоруссии. Отказ президента обусловлен экономическими причинами, считает спортсмен.
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По мнению Дьякова, Лукашенко понимает, что карантин приведет к остановке соляных шахт в Белоруссии. На этих производствах держится экономика республики, отметил спортсмен.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Он напомнил, что Белоруссия – страна небогатая. Если люди останутся без работы на пару месяцев, то последствия могут быть катастрофическими, подчеркнул Дьяков.

"Что еще ему (Лукашенко. – прим.ред.) остается говорить, кроме того, что коронавируса нет?" – цитирует спортсмена портал Tribuna.com.

Белоруссия не стала вводить карантин из-за коронавируса. В республике работали предприятия, рестораны, магазины и торговые центры, проводились спортивные мероприятия при заполненных трибунах.

Лукашенко уверен, что сделал правильный выбор. Те, кто вводил карантин, получили вторую волну эпидемии коронавируса, заявил белорусский лидер в ходе посещения предприятия "Гродно Азот".

К пандемии у Лукашенко отношение своеобразное. Ситуацию вокруг коронавируса президент называл "массовым психозом" и в качестве мер профилактики призывал посещать баню, дышать над костром и заниматься спортом.

Коронавирус в Белоруссии на 17 июня обнаружен у 56 032 человек. За последние сутки выявили 663 носителя. С начала эпидемии от COVID-19 в республике умерли 324 пациента.

Автор: 17 июня 2020, 21:32 Источник: Tribuna.com

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
То,что он демагог и очень жесткий человек,знают все У него,конечно,не оставалось вариантов,экономика для него важнее,ну он пошел по швецкому варианту и немного проиграл Там,где карантин,заболеваемость достаточсная высокая и смертность немного идет на спад В Англии ввели карантин достатосно поздно,и Джонсмон обещал-10тыс погибших,аина самом деое уже более 50тыс и число заболеваемости только сейчас начало уменьшаться и такжн смертность,вобщем,все познается методом втыка
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