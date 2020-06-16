Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 июня 2020 года

За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 8 246 человек. С начала эпидемии заболели более 537 тысяч человек, выздоровели свыше 284 тысяч.
С 16 июня Москва переходит к новому этапу отмены карантина, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В городе открываются летние веранды кафе и ресторанов, а также выставочные залы, мущеи, библиотеки, риэлторские конторы, в полном объеме заработает каршеринг.
Власти Челябинской области и Якутии отменили парад Победы 24 июня из-за напряженной эпидемиологической обстановки. Кремль заявил, что относится к таким решениям с пониманием.
По данным университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире обнаружен у 7,949 миллиона человек. Скончались свыше 434 тысяч пациентов. В США заболели более 2,1 миллиона человек, в Бразилии – 867 тысяч.
В столице Китая Пекине зафиксировали рост числа зараженныых коронавирусом. Вспышку эпидемии произошла на оптовом рынке сельхозпродукции. В ряде районов города ввели военное положение.
Коронавирус в Москве
Заболели – 207 209
Умерли – 3 231
Выздоровели – 119 558
Коронавирус в России
Заболели – 537 210
Умерли – 7 091
Выздоровели – 284 539
Коронавирус в мире
Заболели – 7 949 963
Умерли – 434 880
Выздоровели – 4 160 060
Статистика коронавируса в России и мире на 16 июня 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|207 209
|3 231
|119 558
|Россия
|537 210
|7 091
|284 539
|США
|2 100 785
|119 819
|645 059
|Весь мир
|7 949 963
|434 880
|4 160 833
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