Собянин сообщил о новом этапе отмены карантина в Москве

Москва возвращается к нормальной жизни. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.



Во вторник, 16 июня, в городе откроются летние веранды кафе и ресторанов. Возобновляют работу рекламные и риэлторские агентства, библиотеки и другие учреждения, снимаются ограничения на деятельность стоматологических кабинетов.



Двери для посетителей откроют выставочные залы, музеи и зоопарки. Можно будет посещать спортивные мероприятия – правда, трибуны должны быть заполнены не более чем на 10%.

Собянин констатировал снижение основных параметров заболеваемости коронавирусом в Москве. По его словам, за последнюю неделю на 22% сократилось количество госпитализаций, число людей в коронавирусных стационарах уменьшилось на 13%, а количество случаев внебольничных пневмоний упало на треть.

Напомним, что за последние сутки коронавирусом в Москве заразились 1 359 человек. С начала эпидемии в городе выявлено более 200 тысяч заболевших.

Отменять введенные в связи с коронавирусом ограничения Москва начала 12 мая. В столице заработали промышленные предприятия, возобновились стройки. С 1 июня были открыты парки, скверы, торговые центры.

9 июня Москва отменила цифровые пропуска и график прогулок. Работу возобновили парикмахерские, салоны красоты, кино– и музыкальные студии, в полном объеме стала доступна служба каршеринга.

Следующий этап снятия ограничений пройдет 23 июня. Возобновят работу бассейны и фитнес-клубы, по Москве-реке откроется пассажирская навигация. Вместе с тем жители столицы должны использовать средства индивидуальной защиты.