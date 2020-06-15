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Путин заявил о дополнительных мерах поддержки работающих пенсионеров

Путин заявил о дополнительных мерах поддержки работающих пенсионеров

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин поручил разработать новые меры поддержки граждан в условиях эпидемии коронавируса. Речь идет о работающих пенсионерах.
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В понедельник, 15 июня, глава государства провел совещание по поддержке экономики. Президент напомнил, что период действия ряда мер поддержки граждан истекает 1 июля.

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По словам Путина, необходимо подумать над продлением срока действия механизмов помощи гражданам. В качестве примера президент привел ситуацию, в которой оказались работающие пенсионеры в России.

Он напомнил, что в связи с эпидемией коронавируса людям старше 65 лет рекомендуется оставаться дома. Многие продолжающие трудовую деятельность пенсионеры не могут выйти на работу, а выплаты для них заканчиваются, посетовал Путин.

Президент поручил подумать над продлением мер поддержки этой категории граждан. "Прошу правительство представить предложения", – сказал глава государства.

Напомним, что в середине мая работающим пенсионерам старше 65 лет продлены выплаты по больничному листу до 29 мая. При стаже более восьми лет больничный будет составлять полную сумму от среднего заработка за последние пару лет.

Ранее "Дни.ру" писали, что с 1 июля повысятся пенсии для граждан, являющихся опекунами. Ранее они были лишены индексации и получали не более четырех тысяч рублей.

А с 1 августа произойдет индексация накопительных пенсий. Выплаты повысятся на 9,13%. Писать заявление не нужно – перерасчет произведут автоматически.

Автор: 15 июня 2020, 18:56 Источник: "Твиттер" журналиста Дмитрия Смирнова

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